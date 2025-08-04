خالد الجندي عقب إدلائه بصوته: أتيت لحماية الوطن من "إخوان تل أبيب"

كتب- محمد قادوس:

أدلى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بصوته منذ قليل في انتخابات مجلس الشيوخ، داخل لجنة مدرسة نهضة مصر الرسمية، في الحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة، وذلك وسط أجواء هادئة وتنظيم جيد من الجهات المشرفة على العملية الانتخابية.

وعقب الإدلاء بصوته، أكد الجندي أن المشاركة في الانتخابات واجب ديني ووطني، مشددًا على أن كل صوت يمثل أمانة وشهادة، مضيفًا: "أتيت لدعم إخوة الوطن، لحمايته من إخوان تل أبيب، فالمعركة اليوم ليست فقط على صناديق الاقتراع، بل على هوية هذا الوطن واستقراره".

كما استشهد بالآية الكريمة: ﴿ولا يأبَ الشهداءُ إذا ما دُعُوا﴾، لافتًا إلى أن "المشاركة شهادة، وكتمانها إثم ومسؤولية أمام الله".

وتابع الجندي: "شرفٌ لنا أن نستحق المشاركة في مؤسسات الوطن، لا أن نحرم أنفسنا منها".

وأضاف: "حين نعلم أن الحرمان من المشاركة السياسية كان عقوبة في عصور الظلم، ندرك أن المشاركة اليوم مكافأة وتقدير من الدولة للمواطن".

ووجه الشيخ خالد الجندي برسالة للمواطنين: "أقول لكل مواطن كريم: شارك، واشهد، واحمد الله أن رزقنا هذا الوطن الكريم".

كما وجّه رسالة للمرشحين الفائزين قائلًا: "من يحالفه التوفيق، يجب أن ينزل للناس كما نزل الناس له".