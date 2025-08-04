كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن من أهم الأمور التي حثّ عليها النبي الكريم ﷺ هي اللين والرحمة، مشيرًا إلى حديث نبوي شريف سيكون عنوانًا لحلقة برنامجه، وجاء فيه: "حرّم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس"، موضحًا أن كلا القراءتين "حرَّم" و"حرُم" صحيحتان.

وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة" دي أم سي": النار محرَّم عليها الإنسان الجميل، الخلوق، الهين، السهل، رقيق القلب، القريب من الناس"، مستشهدًا بكلام الإمام مالك بن دينار رضي الله عنه، الذي قال: "من أشد العقوبات التي يُعاقب بها العبد قسوة القلب".

وأشار إلى أن الله إذا غضب على قوم نزع منهم الرحمة، ولذلك يجب على الإنسان أن يتفقد قلبه ويتعامل برحمة مع الناس، مضيفا: "لو عايز تمشي في الشارع ومعاك ترمومتر تعرف بيه أهل الجنة من أهل النار، فالنبي ﷺ قال: حرّم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس".

وتابع: "أما الناس اللي معقدة ومكلكعة وقساة القلب، فهم أبعد ما يكون عن الله، لأن صاحب القلب القاسي بعيد عن الرحمة".

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