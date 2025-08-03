كتب - علي شبل:

حذر الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الآباء والأمهات من خطورة التأثير السلبي على الأطفال في حالة الطلاق، مشددا على ضرورة التزام الأب بالنفقة على أولاده، وألا تمنع الأم والد الأبناء من رؤيتهم بعد الطلاق.

وقال أمين الفتوى إن قطع النفقة من الأب تجاه ابنته الممنوعة عنه خطأ لا يبرر شرعًا، كما أن منع البنت من رؤية أبيها خطأ جسيم يتسبب في قطع صلة الرحم.

وأضاف أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: "اللي بتقول: كنت متجوزة واتطلقت، ومنعت بنتي عن طليقي إنه يشوفها وهو مش بيصرف عليها، اقول لها: الاتنين غلط، يعني امتناع الأب عن الإنفاق على بنته هذا خطأ. لأنه واجب عليه النفقة، ولازم ينفق على بنته. مهما كانت طرف الثاني بيعمل؟ على فكرة فيه فرق كبير جدا بين علاقة الزوجية وعلاقة الأبوية، العلاقة الأبوية هذه لا تنفصل أبدا، فلانة بنت فلان يبقى على فلان أن ينفق عليها، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يبقى لازم المولود له اللي هو الأب ينفق على أولاده".

وأضاف فخر: "طيب فيه خلاف بيني وبين زوجتي مسألة تانية، دي علاقة زوجية، ما لهاش علاقة بأي علاقة بالأبوة بيني وبين أولادي، طب هي مش عايزه أشوف البنت فأنا مش هادفع. ما هي كمان غلطانة، فهي كمان علشان تمنع البنت أن هي تشوف أبوها أو تمنع الأب أن هو يشوف بنته، هذه بتتسبب في قطع الرحم، فاحنا لازم نوصل اتنين وننصح الاتنين على الزوجة أن هي تساعد في أن البنت ترى أباها وتساعد الأب أن هو يشوف ابنته. وهو ينفق على بنته. ويجب عليه أن ينفق على بنته".

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