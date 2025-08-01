أيمن أبو عمر: عدم إصلاح صنبور المياه يعتبر إفساد في الأرض

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، أن المياه ليست ملكًا خالصًا لنا، بل هي نعمة من الله وأمانة في أعناقنا للأجيال القادمة، مشددًا على أن الحفاظ عليها مسؤولية دينية وأخلاقية وإنسانية.

وقال أحد علماء وزارة الأوقاف، علينا أن نكون قدوة لأولادنا ومن حولنا في ترشيد استخدام المياه، سواء كنا آباءً أو معلمين أو أئمة، لأن السلوك أبلغ من القول، ولا يجوز أن نأمر غيرنا بعدم الإسراف ونحن نقع فيه".

وأشار إلى أن الإهمال في إصلاح الصنابير التالفة أو ترك المياه تنزل دون حاجة، هو تفريط في نعمة عظيمة، وقد يكون ذلك سببًا في حرمان آخرين من قطرة ماء قد تحيي نفسًا في مكان آخر.

وأضاف ابو عمر، خلال حواره ببرنامج "منبر الجمعة"، المذاع على قناة" الناس": أن كثيرًا من الحروب والنزاعات في العالم كانت – ولا تزال – بسبب المياه، وقد تكون الحروب القادمة أيضًا مدفوعة بندرتها، مما يستوجب وعيًا جماعيًا بأهمية الحفاظ عليها.

ورأى، أن الإسراف في استخدام المياه لا يندرج فقط تحت عنوان الإهمال، بل يصل إلى حد "الإفساد في الأرض"، مشيرًا إلى قول الله تعالى: "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين"، وأن كل تجاوز في استخدام النعم، ولو كانت من المباحات، هو أمر يُسأل عنه الإنسان أمام الله.

وتابع: المبذرون إخوان الشياطين، والإسراف صورة من صور الشيطانية، لأنه يعبر عن كفران النعمة وعدم تقديرها، وهذه صفات لا تليق بمن يحمل الأمانة ويخاف الله في خلقه ونعمه.

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