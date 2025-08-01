كيف نقضى وقت الفراغ؟.. أيمن أبو عمر يجيب

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، أن مصطلح "الفراغ" في حقيقته مجازي، فالمؤمن صاحب رسالة في هذه الحياة، لا وقت لديه يهدره، مشيرًا إلى أن "الفراغ" هو وقت مخصص للاستراحة وتجديد النفس ضمن خطة السير نحو الأهداف الكبرى كعمارة الأرض ونيل الجنة.

وأضاف أبو عمر، خلال حواره ببرنامج "منبر الجمعة"، المذاع على قناة" الناس": أن النفس البشرية بطبيعتها تحتاج إلى التنقل من حال إلى حال للتجدد، وهذا ظاهر في تنوع العبادات في الإسلام، لافتًا إلى أن الإجازة لا تعني التوقف عن العمل والهدف، بل فرصة مشروعة للترفيه المباح بشرط ألا يخرج عن طاعة الله.

وأشار إلى أن على الشباب استثمار وقتهم في الإجازة في تطوير ذواتهم، كتعلم مهارة أو تنمية موهبة أو أخذ دورات مفيدة، مؤكدًا أن: "النفس إن لم تُشغل بالحق شغلتك بالباطل"، وأن العقل إذا تُرك دون توجيه نحو النافع، سيتجه نحو الضار أو على الأقل يبقى راكدًا لا يتقدم.

وشدد أبو عمر على أهمية أن يعي الإنسان أنه خليفة في الأرض، والمباحات في الشريعة واسعة، لكن لا بد أن تبقى الحياة متزنة في الاستمتاع والعمل والبناء والتزكية، لأن ذلك هو معنى الحياة في المنظور الإسلامي.

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