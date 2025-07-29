كتب-محمد قادوس:

أكدت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ظهور المرأة أمام رجل أجنبي بدون حجاب لا يُنقض الوضوء، موضحة أن مجرد النظر أو الرؤية لا يفسد الطهارة، ولا يؤثر على صحة الوضوء من الناحية الفقهية.

وأضافت الخولي، خلال حواره ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة" الناس": أن الشريعة الإسلامية حددت عورة المرأة أمام الأجانب بأنها تشمل جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين، وذلك وفقًا لأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدة أن كشف أي جزء من العورة – كالشعر أو غيره – أمام رجل غريب يعد حرامًا شرعًا.

وأوضحت أمينة الفتوى، أنه قد تقع بعض الحالات العفوية أو غير المقصودة، كأن تفتح فتاة الباب وهي تظن أن من يطرقه إحدى شقيقاتها أو صديقاتها، ثم تتفاجأ بوجود رجل أجنبي، فيرى جزءًا من شعرها دون قصد، وفي هذه الحالة يوجد عذر شرعي لعدم تعمد كشف العورة، إلا أن المطلوب هو الحذر والاحتياط دومًا في مثل هذه المواقف.

وشددت على أن ستر العورة فريضة، وعلى المرأة المسلمة أن تحرص على التزامها باللباس الشرعي أمام غير المحارم، مع التأكيد على أن مجرد الرؤية من قبل الغير لا تنقض وضوء المرأة، لكنها تبقى مسؤولية شرعية وأدبية ينبغي الحفاظ عليها.

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