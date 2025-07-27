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فيديو متداول لمعتمر مصري يهتف لغزة أمام الكعبة حاملاً علم فلسطين

11:12 ص الأحد 27 يوليه 2025

حاملاً علم فلسطين

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كتب-محمد قادوس:

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمعتمر مصري يحمل علم فلسطين، يهتف أمام الكعبة تضامناً مع غزة.

ونشرت قناة" ART"عربية عبر صفحتها على" الانستقرام": شخص يحمل علم فلسطين، ويقول" وا إسلاماه يا مسلمين أطفال غزة يموتون من الجوع".

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حاملاً علم فلسطين معتمر مصري الكعبة تضامناً مع غزة
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