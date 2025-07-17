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مفتي الجمهورية:" تجميد البويضات" مشروع بضوابط الشرع والأخلاق

02:52 م الخميس 17 يوليه 2025

الدكتور نظير عياد

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كتب-محمد قادوس:

رد فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على سؤال حول شرعية" تجميد البويضات"، موضحًا أن القضية نفسها في حد ذاتها لا حرج فيها متى توفر لها الضوابط الشرعية والأخلاقية التي تضمن عدم اختلاط الأنساب والاحتفاظ بهذه النطف في بنوك أمينة لا تؤدي لاستخدامها أو استغلالها بصورة غير صحيحة.

وأضاف عياد، خلال حواره ببرنامج" يحدث في مصر" المُذاع عبر شاشة" إم بي سي مصر": أن الفعل نفسه مشروع ولا حرج فيه ولكن المحاذير الطبية والقانونية والأخلاقية هي التي قد تدفع عالم الشرعية إلى القول بالجواز أو عدم الجواز.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن الضوابط التي لابد أن تتوافر في هذا الأمر هو الطبيب والمعمل والبنك الأجنة الثقة، إلا أن هناك بعض المحاذير كالخوف من الوفاة أو استخدام هذه البويضات لغيرها، قائلًا: «الفعل لا حرج فيه إذا توفرت له الضوابط الشرعية التي تحفظ له حرمة وكرامة الحياة الإنسانية حيًا وميتا.

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نظير عياد مفتي الجمهورية البويضات
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