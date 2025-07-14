الشيخ أحمد خليل يكشف سر الصلاة النارية: علاج لمشاكلك وراحة لهمومك

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، إن كثيرًا من الناس حين تشتد عليهم الأزمات وتكثر المشكلات الأسرية والاجتماعية والمالية لا يعرفون أين يذهبون

ولا كيف يجدون مخرجًا، مع أن الحل الأقرب إليهم يبدأ من الرجوع إلى الله تعالى، وكثرة الصلاة على النبي ﷺ، وبالأخص ما يسمى بـ "الصلاة النارية".

وأضاف خليل، في تصريحات خاصة لمصراوى: أن العلماء تحدثوا عن "الصلاة النارية" وذكروا أن لها أثرًا عظيمًا في تفريج الكرب وحل العقد وتيسير الأحوال، مشيرًا

إلى أن صيغتها المشهورة هي: "اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاةً تنحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتقضى بها الحوائج، وتنال بها الرغائب، ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك".

وأوضح: أن بعض العلماء ذكروا من باب الاستحباب ترديدها 4444 مرة، لكن لا حرج في الزيادة أو النقصان، فالمقصود هو الإكثار من الصلاة على النبي ﷺ دون التقيد

بعدد معين، مؤكدًا أن هذا من أعظم أسباب رفع البلاء وقضاء الحاجات.

واستشهد بحديث النبي ﷺ حين جاءه رجل يسأله: "يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟" فقال له: "إذًا يكفى همك ويغفر ذنبك"، فدل ذلك على أن الإكثار من الصلاة

على النبي ﷺ كفيل بحل الهموم ومغفرة الذنوب.

وتابع: أكثروا من الصلاة على النبي ﷺ، فبها تنالون شفاعته وتفريج همومكم وراحة قلوبكم. ولا تنسوا مشاركة هذا الخير مع غيركم، وانتظرونا في حلقات قادمة بإذن

الله.

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