إمام جامع عمرو بن العاص: الزواج "ميثاق غليظ" يتطلب التنازل من الطرفين

الشيخ مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب جامع عمرو بن ا

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب جامع عمرو بن العاص، أن عقد الزواج هو العقد الوحيد الذي وصفه الله تعالى بـ"الميثاق الغليظ"، لما يتضمنه من تنازلات كبيرة من كلا الطرفين، وخاصة من الزوجة التي تتنازل عن أشياء كثيرة لبناء حياة زوجية مستقرة.

وأضاف عبدالسلام خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن هذا الميثاق يجب احترامه وعدم التعدي عليه، مهما بلغت التحديات بين الزوجين، مؤكدًا أن الله شهيد على هذا العقد.

وأوضح عبد إمام مسجد عمر بن العاص، أن الرسل والأنبياء، بما فيهم النبي محمد-صلى الله عليه وسلم-تزوجوا وقَدَّروا قيمة الحياة الزوجية.

وأكد عبد السلام، أن الزواج عقد يقوم على التنازل المتبادل بين الزوج والزوجة لتحقيق المودة والرحمة التي ذكرها القرآن.

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