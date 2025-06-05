الداعية محمد علي يرد على شريف مدكور بشأن تصريحاته عن الحج

كتب- محمد قادوس:

بعدما وجه الإعلامي شريف مدكور، انتقادات لاذعة للأشخاص الذين يقبلون أداء فريضة الحج على نفقة الغير، واصفًا إياهم بـ "البراشوت"، وكذلك لمن يقترضون المال من أجل أداء الفريضة.

كتب مدكور معبرًا عن استغرابه عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "بستغرب قوي على اللي يوافق يروح يحج على حساب حد ( براشوت ) ويبقي قاعد في برج الساعة مش، وفي ناس تانية بتقعد سنين تحوش علشان تروح الحج وممكن يناموا في الشارع سبحان الله فعلًا.

ورد الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي، على هذا الأمر قائلاً، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وطالما لا شبهة فيه وجاء عن طريق الهدية، فأكرم بها من هدية.

وأضاف علي في رده لمصراوي: يبقى الثواب على قدر المشقة، والله أعدل من أن يسوي بين من دفع من ماله الخاص وتكبد العناء من مال وجهد ومشقة وبين من أتاه الحج على طبق من ذهب !!

وأما عن هل تجوز الاستدانة للحج؟

قال الداعية الإسلامي، لا بأس إذا اقترض الإنسان مالاً ليحج به، إذا كان عنده ما يستطيع به السداد بعد الرجوع، وأما إذا لم يكن عنده شيء فالأولى أن لا يقترض، وهو بحمد الله معذور؛ لأن الحج إنما يجب مع الاستطاعة، والذي لا يستطيع إلا بالقرض والاستدانة غير مستطيع، لكن إذا كان عندك بحمد الله ما تستطيع أن توفي منه عند رجوعك فعندئذ يجوز.

ووجه علي رسالته للإعلامي لشريف مدكور : قائلاً له خليك في حالك، ودع الخلق للخالق.

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