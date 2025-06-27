هل يجوز صوم يوم عاشوراء منفردًا إذا وافق يوم السبت؟. أمين الفتوى يكشف

كتب- علي شبل:

تحل ذكرى "عاشوراء" وهو يوم العاشر من شهر الله المحرم يوم السبت القادم 5 يوليو 2025م، فهل يجوز صيامه منفردا، حيث إن صيام يوم السبت من الأمور المكروهة، وهو ما ذهب إليه بعض العلماء، واستدلوا في ذلك إلى الحديث النبوي الشريف، الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال فيه: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم».

أما حكم صوم يوم عاشوراء منفردًا إذا وافق يوم السبت، فهي مسألة كشف عن الرأي الشرعي فيها الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحا أن "يوم عاشوراء"، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم ورد في فضل صيامه أنَّه يكفر ذنوب السنة التي قَبله، ففي الحديث: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

وأكد أمين الفتوى أن صوم هذا اليوم سُنَّة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويستحب صيام يوم قبله أو بعده معه، قائلًا، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: ولو تَمَّ صيامه منفردًا، فيجوز إفراد يوم السبت بالصوم إذا كان هناك سببٌ، كما لو وافق يومًا فاضلًا كيوم عاشوراء.

وأضاف ربيع: كما يستحب فيه التوسعة على الأهل والأولاد في هذا اليوم؛ فإنَّ ذلك سُنَّة نبوية ثابتة عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم.

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