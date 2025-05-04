أنوي الحج متمتعاً فهل يجوز تأجيل الذبح إلى عودتي إلى بلدي؟.. عالم أزهري يوضح

كتب - علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا من شخص يقول في رسالته: أنوي الحج متمتعا هذا العام ،فهل يجوز أن أؤجل ذبح دم التمتع لأذبحه حينما أعود إلى بلدي لأن فقراءها كثيرون؟.

وفي رده، أوضح لاشين الرأي الشرعي في تلك المسألة، في عدة نقاط تالية:

1. نوع الحج: التمتع

المقصود بالتمتع: الإحرام بالعمرة أولاً، ثم التحلل منها، ثم الإحرام بالحج من مكة يوم التروية (8 ذي الحجة).

هذا النوع يتطلب هديًا (ذبحًا) شكرًا لله على أداء النسكين في سفرة واحدة.

2. حكم ذبح الهدي وأين يُؤدى:

ذبح الهدي واجب على المتمتع، ويسمى دم نسك وعبادة وليس دم جبران.

لا يجوز تأجيل الذبح لما بعد الرجوع إلى بلد الحاج.

الموضع المشروع للذبح هو مكة أو منى، لقوله تعالى: "هديًا بالغ الكعبة".

كما أن الفقراء الذين يُصرف إليهم هذا الهدي هم فقراء الحرم، وليس فقراء بلده.

3. ماذا لو لم يستطع ذبح الهدي؟

ينتقل إلى الصيام، كما ورد في الآية:

"فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم".

يجوز صيام الثلاثة أيام في مكة قبل مغادرتها، والسبعة بعد العودة إلى بلده.

أو صيام العشرة أيام كلها بعد الرجوع.

والخلاصة الفقهية، يقول لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: لا يجوز شرعًا تأجيل ذبح هدي التمتع لما بعد الرجوع إلى بلدك، بل يجب أن يكون في مكة، ويُوزع على فقراء الحرم. وإن لم تستطع الذبح هناك، فعليك بصيام الأيام العشرة.. والله أعلم.

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