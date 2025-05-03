داعية إسلامى يوضح فضل الحج وثوابه فى الدنيا والآخرة

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ مصطفى ثابت، الداعية الإسلامي، إن من أفضل النعم التي يمن بها الله سبحانه وتعالى على العبد، أن يبلغه حج بيته الحرام، وهو من أجل ما يتقرب به العبد لله سبحانه وتعالى، فهو الركن الخامس من أركان الدين، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا».

وأضاف ثابت، خلال تقديمه برنامج "حج مبرور" المذاع عبر قناة" الناس":، أنه عن سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس، أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج.

وأخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن فضل الحج وثوابه، وبين أن الحج المبرور جزاؤه الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.

اقرأ ايضًا:

سيدة تطلب الفتوى: أمتنع عن الجماع مع زوجي لأنه لا يصلي؟.. وأمين الفتوى ينصح

رمضان عبد المعز يوضح سر السعادة الدنيا والآخرة