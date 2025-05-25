ما هي أنواع الحج والفرق بينها؟.. 3 حالات يوضحها أمين الفتوى (فيديو)

كتب - علي شبل:

قبل بدء موسم الحج 2025، كشف الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن أنواع الحج وهي 3 حالات والفرق بينها، مع بيان حكم كل نوع، وما يترتب عليه من أعمال ونسك، حتى يختار الحاج ما يناسبه ويؤدي المناسك على بصيرة.

أوضح أمين الفتوى، في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنواع الحج، وهي ثلاثة:

1- الإفراد

2- القِران

3- التمتّع

وقال عبدالسميع: النوع الأول حج التمتع: وهو أن يحرم الحاج بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج - في أشهر الحج -، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة، وحلق أو قصر وتحلل من إحرامه، فإذا كان يوم التروية ـ الثامن من ذي الحجة ـ أحرم بالحج وحده من مكة، وأتى بجميع أفعال الحج ويجب عليه الهدي.

وأضاف: والنوع الثاني هو القِران: وهو أن يحرم الحاج بالعمرة والحج معًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد ويجب عليه الهدي.

وختم أمين الفتوى موضحا النوع الثالث من أنواع الحج وهو الإفراد، قائلًا: هو أن يحرم الحاج بالحج مفردًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد ولا يجب عليه هدي.

اقرأ أيضًا:

هل يسقط الدين شرعًا لو سامح فيه صاحبه؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

اشترط عليّ زوجي ألا أطالب بميراثي منه إذا توفي.. فما حكم رجوعي عن الاتفاق؟.. أزهري يجيب