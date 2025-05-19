الشيخ أحمد خليل: النشوز ليس قاصرا على المرأة والرجل يكون ناشزا في هذه الحالات

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء وزارة الأوقاف، أن مفهوم "النشوز" في الشريعة الإسلامية لا يقتصر على المرأة فحسب، بل قد يقع من الرجل أيضًا، مع اختلاف في مظاهره وصوره، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا).

وأوضح الشيخ أحمد خليل، خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أن النشوز في اللغة يعني الارتفاع والتعالي، وفي الاصطلاح الشرعي هو التمرد على الحقوق الزوجية والبعد عن العشرة بالمعروف.

وأضاف: "عندما تتحدث الآية الكريمة عن نشوز المرأة، في قوله تعالى (ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ)، فإنها تشير إلى امتناعها عن أداء واجباتها الزوجية، أو تعاليها على زوجها بما يهدم استقرار الحياة الزوجية، ولكن في المقابل، فإن نشوز الرجل يكون بإهماله لحقوق زوجته، كالتقصير في النفقة، أو الهجر دون سبب، أو التعدي عليها بالضرب أو الإهانة".

وأكد الشيخ أحمد خليل أن الإسلام دعا كلا الزوجين إلى المودة والرحمة والتعامل بالحسنى، فقال الله تعالى: "وعاشروهن بالمعروف"، وهو خطاب موجه إلى الرجال، مما يدل على أن العدل والمعاملة الطيبة واجب مشترك، موضحا أن من الخطأ الشائع اختزال النشوز في المرأة فقط، بينما الواقع أن الرجل قد يكون ناشزًا إذا أخلّ بحقوق الزوجة وخرج عن حدود القوامة الشرعية.

ولفت إلى أن عواقب النشوز سواء للمرأة أو الرجل خطيرة منها إثم ومعصية لله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا صلّت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت" (رواه ابن حبان)، وأيضا الحرمان من البركة والسعادة.

ودعا الأزواج إلى التعلم والتفهم لمعاني الحقوق والواجبات المتبادلة، والعمل على حل الخلافات بالحوار والاحترام، حفاظًا على كيان الأسرة واستقرار المجتمع.

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