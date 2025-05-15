خالد الجندي: القرآن وصف الخمر والقمار بالنجاسة

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك فرقاً دقيقاً بين "الطاهر" و"النافع"، مؤكداً أن ليس كل ما هو طاهر يكون نافعًا للإنسان في كل الأحوال، بينما لا يمكن أبداً أن يكون هناك شيء نافع وهو في الأصل نجس.

وأضاف الجندي، خلال حلقة ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": ممكن حاجة تبقى طاهرة بس مش نافعه، واحد عنده السكر ما يقدرش يشرب كوباية عصير قصب، هيروح فيها، أهو كوباية عصير قصب طاهره بس مضره، إنما مضرة للشخصية دي، أهو انت فاهم حضرتك هنا هنعمل معاه إيه؟ بقت مش نافعه أهي رغم طهارتها".

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: واحد في غرفة الإفاقة بعد العملية الجراحية، لو شرب شوية ميه ضاره هيموت، مش ضاره؟ ده هيموت فيها، ضارة ونص، هيموت فيها! فهنا أهو طاهر بس مش نافع.

وأردف: إنما هل في نافع مش طاهر؟ لا، ما جعل الله خيراً ونفعاً فيما تنجس، لذلك لما وصف الحاجات اللي مش كويسه، قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام... مالهم؟ نجاسة. فاجتنبوه. شُف، قال: رجس، رجس فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور.

واستكمل: وسمى المحرمات اللي ربنا قال: (حرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهِل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام)، راح قال بعدها إيه؟ (ذلكم فسق)

وتابع: فشُفت قد إيه؟ فليأتكم برزق منه، يعني الشباب مؤمنين بالله إيمان فطري، عارفين إن ربنا هو الرزاق وربنا الأعلم، ربكم أعلم بما لبثتم، أهو شوف، طيب بعدها؟ فليأتكم بالرزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، وقلنا إن 'يتلطف' دي نُص القرآن بالضبط، قسمت القرآن.

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