أنواع الإحرام في الحج.. 3 حالات يكشف عنها الأزهر للفتوى

كتب - علي شبل:

مع اقتراب موسم الحج 2025، يحرص مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على بيان الأحكام الشرعية الخاصة بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، كاشفات عن أنواع الإحرام في الحج، وهي ثلاثة أنواع: الإفراد، والقِران، والتمتع.

وفصل الأزهر للفتوى الأنواع الثلاثة للإحرام، وهي:

الإفراد: هو أن يحرم الحاج بالحج مفردًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد ولا يجب عليه هدي.

والقِران: هو أن يحرم الحاج بالعمرة والحج معًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد و يجب عليه الهدي.

والتمتع: هو أن يحرم الحاج بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج - في أشهر الحج -، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة، وحلق أو قصر وتحلل من إحرامه، فإذا كان يوم التروية ـ الثامن من ذي الحجة ـ أحرم بالحج وحده، وأتى بجميع أفعال الحج ويجب عليه الهدي.

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