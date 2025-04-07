هل تأثم الأم التي تترك أطفالها بعد الطلاق وتتزوج؟.. عضوة بالأزهر للفتوى تحسم

كتب - علي شبل :

قضية مجتمعية تتعرض لها بعض الأسر، خصوصا في ظل ارتفاع معدل الطلاق، حسمت الجدل فيها الدكتورة إيمان أبو قورة، عضوة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال ردها على سؤال حول حكم الأم التي تترك أطفالها بعد الطلاق وتتزوج مرة أخرى، وتتركهم إما لدى والدتها أو والدهم.

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الأم لا تكون آثمة في هذه الحالة، مشيرة إلى أن الزواج مرة ثانية هو حق شرعي مكفول لها.

وقالت: "إذا تركت الأم أطفالها في يد من له حق حضانتهم بعد الطلاق، مثل الجدة أو الأب وفقًا لترتيب الحضانة في الشريعة الإسلامية والقانون المصري، فلا تعتبر الأم مقصرّة".

وأكدت أنه وفقًا للقانون والشريعة الإسلامية، تكون الأولوية في الحضانة للأم في الدرجة الأولى، وإذا تعذر ذلك، تنتقل الحضانة إلى الأقارب مثل الجدة، وفي حالات أخرى قد تكون الأب هو الذي يتولى الحضانة.

وأضافت: "الشريعة الإسلامية والقانون المصري يراعيان مصلحة الطفل بشكل أساسي، ولا يعتبر ترك الأم للأطفال في يد من هو مؤهل للحضانة تقصيرًا منها، ورغم أن هناك دورًا للجدة أو الأب في رعاية الأطفال، إلا أن دور الأم لا يمكن أن يُستبدل أو يُقلل، ويجب على الأم ألا تنسى مسؤوليتها تجاه أطفالها وتستمر في متابعتهم ورعايتهم، فهي تبقى صاحبة الدور الأساسي في حياتهم".

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