"سك باب الحزن بمسمار الرضا".. كلمات رائعة من الشعراوي لكل من هزمته الأحزان (فيديو)

كتب- علي شبل:

لا تزال كلمات الشيخ محمد متولي الشعراوي، إمام الدعاة- رحمه الله- تلامس القلوب وتجدد الإيمان بالله تعالى، وتقدم الدعم لكل محتاج إلى الراحة والسكينة، أو يعاني من تراكم الإحباطات والشعور بالهزيمة من سيطرة الأحزان.

وفي مقطع فيديو، قصير ونادر، تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يقدم الشعراوي، خلال أحد دروسه العلمية، نصيحة مهمة للتغلب على الأحزان، بكلمات إيمانية بسيطة تدخل القلوب والعقول.. يقول الإمام الراحل:

"بانصح الناس اللي اللي أصيبوا المصيبة، ماتقعدش تعملها شغلانة مع ربنا، وتقعد زعلان منه وواخد على خاطرك من ربنا.. نقوله احذر من هذه، لأنك لو فضلت زعلان وحزنان على الله يقولك انت حبيت الزعل وبقيت كييف زعل، طب أنا هساعدك انك أفضل زعلان طوالي، وكل شوية يشقر عليك الحزن ويدخل طول مانت مشجعه.. لأ، سك باب الحزن بمسمار الرضا، ساعتها خلاص انتهت المسألة".

من دعاء النبي عند الحزن والمصيبة

وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجاً، قال: فقيل: يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. رواه أحمد، وهو صحيح.

وأخرج أحمد وأبو داود عن نفيع بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم.

وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب، أو في الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئاً.

وفي صحيح البخاري عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يكثر القول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن.

وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه: كلمة أخي يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والحديث رواه الترمذي.

وفي مسند أحمد، والسنن الكبرى للنسائي، ومستدرك الحاكم، وصحيح ابن حبان ـ واللفظ لأحمد ـ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ: لَقَّنَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، وَأَمَرَنِي إِنْ نَزَلَ بِي كَرْبٌ أَوْ شِدَّةٌ أَنْ أَقُولَهُنَّ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيمُ الْحَلِيمُ، سُبْحَانَهُ وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

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