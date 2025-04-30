الحرم فاضي.. فيديو للكعبة المشرفة بلا طائفين يشعل تفاعلاً وهذه حقيقته

كتب- علي شبل:

أثار مقطع فيديو يظهر خلو الكعبة والحرم المكي من المصلين والطائفين إلا قلة قليلة، أمس الثلاثاء، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تكهنات وتداول أسباب عديدة، ولكن ما حقيقته.

صلاة الظهر من المسجد الحرام أول أيام ذي القعدة 1446 هـ pic.twitter.com/0Yg2PEo6Yl — محمد الهذلي 🇸🇦 (@Mal_hothaly) April 29, 2025

مقطع الفيديو المتداول صحيح، ونشرته القنوات السعودية الرسمية، منها قناة "القرآن الكريم" وكان بتاريخ 29 من أبريل 2025، الموافق غرة شهر ذي القعدة 1446 هـ، والسبب يعود إلى دخول الإجراءات الجديدة التي سبق وأعلنتها السلطات السعودية حيّز التنفيذ، استباقا لموسم الحج 2025، في مشهد أعاد للأذهان مشاهد الحرم المكي عندما تمت تطبيق إجراءات الحظر الصحي قبل سنوات خلال جائحة فيروس كورونا.

الحرم فاضي!



صلاة الظهر اليوم 1 ذو القعدة فضيلة الشيخ #عبدالله_الجهني 🤍 pic.twitter.com/5ZeHzWWPfA — مُعاذ عسيري | A D (@syfg66) April 29, 2025

وتداول نشطاء آخرون مقطع الفيديو في سياق مضلل زاعمين أسبابا غير حقيقية تقف وراء مشاهد خلو الحرم، منها أن ذلك يأتي نتيجة عزوف مصلين عن قصد الحرم نتيجة لانتشار حفلات الترفيه على حد زعمهم.

اقرأ أيضًا:

هل فيها شبهة ربا؟.. الإفتاء حكم شراء سيارة أو شقَّة عن طريق البنك

ترتدي النقاب وخلعته.. فهل ارتكبت معصية؟.. رد قاطع من أمين الفتوى (فيديو)

قلت لزوجتي أنت طالق ولم أكن أقصد الطلاق فهل يقع؟.. عالم أزهري يجيب