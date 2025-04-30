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الحرم فاضي.. فيديو للكعبة المشرفة بلا طائفين يشعل تفاعلاً وهذه حقيقته

02:46 م الأربعاء 30 أبريل 2025

الكعبة المشرفة بلا طائفين

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كتب- علي شبل:

أثار مقطع فيديو يظهر خلو الكعبة والحرم المكي من المصلين والطائفين إلا قلة قليلة، أمس الثلاثاء، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تكهنات وتداول أسباب عديدة، ولكن ما حقيقته.

مقطع الفيديو المتداول صحيح، ونشرته القنوات السعودية الرسمية، منها قناة "القرآن الكريم" وكان بتاريخ 29 من أبريل 2025، الموافق غرة شهر ذي القعدة 1446 هـ، والسبب يعود إلى دخول الإجراءات الجديدة التي سبق وأعلنتها السلطات السعودية حيّز التنفيذ، استباقا لموسم الحج 2025، في مشهد أعاد للأذهان مشاهد الحرم المكي عندما تمت تطبيق إجراءات الحظر الصحي قبل سنوات خلال جائحة فيروس كورونا.

وتداول نشطاء آخرون مقطع الفيديو في سياق مضلل زاعمين أسبابا غير حقيقية تقف وراء مشاهد خلو الحرم، منها أن ذلك يأتي نتيجة عزوف مصلين عن قصد الحرم نتيجة لانتشار حفلات الترفيه على حد زعمهم.

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