أسامة قابيل عن كولر: تكريمه واجب ديني وأخلاقي

كتب-محمد قادوس:

حذّر الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، من خطورة ظاهرة عدم احترام وتقدير كبار السن وأصحاب الخبرة، مؤكدًا أن تكريم من أفنوا حياتهم في العمل والعطاء واجب ديني وأخلاقي.

وشدّد العالم الأزهري، خلال حوار مع الإعلامية إيمان رياض، ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع على قناة "mbcmasr2" على أن مظاهر قلة التقدير التي نراها اليوم تخالف تعاليم الإسلام، الذي أمرنا بتوقير الكبير، وحسن معاملة من خدموا المجتمع في مختلف المجالات.

وقال قابيل: اللي شعره شاب ده ولا اللي ظاهره انحنى، اللي انت بتشوفه في الشارع، ولا اللي أفنى عمره أربعين خمسين سنة في أي مجال من المجالات، لازم يحترم، لازم يُؤدَّر.

وتابع في إشارة منه لكولر مدرب الأهلي السابق: "أنا الأسبوع ده شفت الحقيقة حاجة ومنظر صعب جدًا، حكى لي حد، من غير ذكر أسماء، لما يكون مدير في مكان أو مسؤول في مكان، أفنى عمره معاك أربع خمس سنين، أكثر أقل، نجح مرة أو نجح مرات، أخفق مرة أو أخفق مرات، لما ييجي يودع ويمشي نحدفه بأزازة مية! لما يجي يودع ويمشي وتقول له خلاص شكرًا أنا مش عايزك! نهينه؟ لا، ده مش من الدين.

واستكمل الدكتور أسامة قابيل حديثه قائلاً: "وخصوصا لما يبقى أجنبي، إحنا كعرب ومسلمين ومصريين لازم نعرف قيمة الناس اللي بذلت جهدها وعمرها علشان تبني وتخدم المجتمع".

ومن جانبها قالت الإعلامية إيمان رياض: "أنا عارفة حضرتك بتتكلم عن مين.. حلوة كرافتتك واللون الاحمر جميل"، وذلك في إشارة منها عن كولر مدرب الأهلي السابق.

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