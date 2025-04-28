أدوات إسلامية مجانية أونلاين: مواقيت الصلاة، اتجاه القبلة، التاريخ الهجري والمزيد

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هل تأخرت يومًا عن الصلاة لأنك كنت منشغلًا بالعمل؟ أو وجدت نفسك في مدينة جديدة لا تعرف فيها اتجاه القبلة؟ أو مرّ العيد دون أن تنتبه لأنك لم تتابع التقويم الهجري؟ في ظل وتيرة الحياة المتسارعة وتعدد المهام اليومية، أصبحت الحاجة إلى أدوات دقيقة وسهلة الاستخدام أمرًا أساسيًّا في حياة المسلم المعاصر. من هنا، جاء مشروع QuranTime ليقدّم حلًّا رقميًّا موثوقًا ومجانيًّا يجمع بين مواقيت الصلاة الدقيقة، وتحديد اتجاه القبلة بناءً على الموقع الجغرافي، وتقويم هجري وميلادي متكامل، بالإضافة إلى خدمة تحويل التواريخ بين النظامين بضغطة زر، وكل ذلك دون الحاجة إلى تحميل تطبيقات أو منح أذونات إضافية.

يقدّم الموقع تجربة استخدام سلسة وبسيطة، تراعي اختلاف اللهجات والأجهزة وتنوع البيئات، مع تحديثات لحظية حسب التوقيت المحلي. سواء كنت طالبًا، موظفًا، مسافرًا، أو حتى باحثًا في الشؤون الدينية، فإن أدوات QuranTime توفر لك ما تحتاجه لأداء العبادات وتنظيم المواعيد بكل دقة وراحة، مما يجعله رفيقًا يوميًّا للمسلم في كل مكان.

رسالة QuranTime وأهدافه

في العصر الرقمي يحتاج المسلمون إلى موارد دينية دقيقة وموثوقة وسهلة الوصول. ومن هنا وُلدت منصة QuranTime، مرتكزة على ثلاثة مبادئ أساسية: الدقة، البساطة، وتجربة المستخدم المتميزة. وبناءً عليها، نُقدّم للمستخدمين حول العالم الوظائف المحورية التالية:

مواقيت الصلاة

اتجاه القبلة

محول التاريخ الهجري‑الميلادي

تاريخ اليوم الهجري

يوفّر QuranTime صفحة خاصة لعرض مواقيت الصلاة بدقة شاملة، تشمل الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء، مع إمكانية تحديد الموقع تلقائيًا عبر GPS أو إدخاله يدويًا إذا لزم الأمر. يدعم الموقع عدة طرق حساب معتمدة عالميًا مثل الهيئة المصرية العامة للمساحة، ISNA، MWL، وتقويم أم القرى، وغيرها، ما يمنح المستخدم مرونة لاختيار ما يناسب بلده أو مسجده المحلي.

إضافة إلى ذلك، تعرض الصفحة وقت شروق الشمس ووقت منتصف الليل الشرعي، مع توضيح فرق توقيت صلاة العصر حسب المذهب الشافعي والمذهب الحنفي، في تصميم موحد وسهل القراءة. كل هذا متاح في صفحة واحدة واضحة، دون الحاجة للتنقل بين القوائم أو تثبيت أي تطبيق.

يتيح لك موقع QuranTime تحديد موقعك الجغرافي بدقة، ليعرض لك زاوية اتجاه القبلة عبر بوصلة حية، مع خط واضح يشير إليها على خريطة تفاعلية. سواء كنت مسافرًا أو مقيمًا في مدينة لا تعرف فيها الاتجاهات، ستتمكن من معرفة القبلة بنقرة واحدة فقط، سواء على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر، دون الحاجة إلى تحميل أي تطبيقات إضافية.

✦ تاريخ اليوم الهجري

يعرض لك الموقع قطعة مصغّرة (ويدجت) يتم تحديثها تلقائيًا، لتُظهر لك تاريخ اليوم الهجري والميلادي في اللحظة المناسبة حسب توقيتك المحلي. تساعدك هذه الأداة على متابعة سير الشهر الهجري، والتعرّف بسهولة على الأيام ذات الفضل مثل الأيام البيض، وعاشوراء، وموعد دخول شهر رمضان، وعيدَي الفطر والأضحى، لتبقى عباداتك وتنظيم وقتك على صلة وثيقة بالتقويم الإسلامي.

✦ محول التقويم

يمكنك إدخال أي تاريخ مسبق—سواء هجريًا أو ميلاديًا—ليقوم الموقع بتحويله مباشرة إلى التنسيق الآخر، وبشكل فوري. تفيد هذه الخدمة في تحديد تواريخ المناسبات المهمة مثل الإجازات الرسمية، أو ذكرى الزواج، أو موعد أداء العمرة. يتم التحويل بدقة لا تتجاوز يومًا واحدًا، دون الحاجة إلى انتظار التحميل أو استخدام ملفات إضافية، ما يجعلها أداة موثوقة وسريعة في مختلف الاستخدامات الشخصية والدينية.

✦ التقويم الهجري الشهري مع المناسبات

إذا كنت بحاجة إلى استعراض تفاصيل الشهر الحالي أو الشهر القادم، يمكنك الاطّلاع على تقويم QuranTime الذي يبرز لك الأيام ذات الأهمية الدينية، مثل: اكتمال القمر (الأيام البيض)، وليالي القدر، وعيد الفطر، ويوم عاشوراء، ويوم عرفة، وغيرها من المناسبات. تهدف هذه الرؤية الواضحة إلى مساعدة المستخدم في اتخاذ قرارات تتعلّق بالصيام المستحب، أو الاستعداد المبكر للمواسم العبادية المهمة.

مزايا استخدام أدوات QuranTime

عالمي مع تحديد الموقع تلقائيًا

يكفي أن تفتح الموقع، ليقوم بتحديد موقع جهازك تلقائيًا، ثم يعرض لك أقرب مواقيت الصلاة ويضبط اتجاه القبلة بدقة، دون الحاجة لأي إعدادات معقّدة.

مجاني بالكامل ولا يتطلب تثبيتًا

جميع الوظائف متاحة مجانًا، بدون أي رسوم أو إعلانات مزعجة، وتعمل مباشرة عبر متصفح الهاتف أو الحاسوب، دون الحاجة إلى تحميل تطبيقات أو منح أذونات إضافية.

حسابات دقيقة وواجهة أنيقة

تعتمد الحسابات على الزوايا الشمسية المعتمدة دوليًا، وتراعي اختلاف المذاهب في توقيت الفجر والعصر، وتُعرض ضمن واجهة نظيفة وسهلة الاستخدام، مع وضع نهاري وآخر ليلي لتناسب مختلف البيئات.

احترام الخصوصية: لا تُجمع بياناتك

لا نقوم بتخزين أي بيانات شخصية أو معلومات عن موقعك الجغرافي على خوادمنا؛ جميع العمليات تتم محليًا على جهازك، وتُحذف تلقائيًا بمجرد إغلاق الصفحة.

قيد التطوير: مزايا قادمة قريبًا

نعمل حاليًا على تطوير أدوات إضافية، تشمل: تذكير يومي بآيات قرآنية، مُحوّل مرئي لأسعار الصرف، مكتبة أذكار وأدعية مصنّفة، وأداة لحساب الزكاة بدقة.

جميع خدمات QuranTime بين يديك من خلال زر واحد، صُمّمت لتيسير أداء صلاتك، وكل ما يتعلّق بها من مواقيت دقيقة، واتجاه القبلة، والتقويم الهجري، دون الحاجة للبحث أو التثبيت أو التسجيل. ما عليك سوى فتح الموقع، وستجد كل ما تحتاج إليه في لحظتك الإيمانية، أينما كنت.

أسئلة شائعة

ما مدى دقة مواقيت الصلاة؟

الحسابات تعتمد أحدث بيانات فلكية وتضبطها حسب تفضيلاتك الفقهية، لتطابق أغلب المساجد المحليّة.

هل استخدام الموقع مجاني حقًّا؟

نعم، كل الأدوات حرة بلا اشتراكات أو إعلانات.

أي خوارزميات يحسب بها؟

يمكنك اختيار Egyptian، ISNA، MWL، Umm al‑Qura وغيرها في الإعدادات.

ندعوك لتجربة أدوات QuranTime الأونلاين، وحفظ الموقع في مفضلتك، ثم مشاركته مع عائلتك وأصدقائك. قد يسهم هذا العمل البسيط في تسهيل عباداتهم وتقوية صلتهم بالله. نسأل الله أن يُعيننا جميعاً على اغتنام التكنولوجيا للارتقاء بروحانيتنا.