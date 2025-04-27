أمين الفتوى يوضح مدى صحة مقولة أن البكاء على الميت يعذبه وحكم الشرع من ذلك

كتب-محمد قادوس:

كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مدى صحة مقولة أن البكاء على الميت يعذبه وحكم الشرع من ذلك.

وقال أمين الفتوى إن البكاء على الميت لا يتسبب في عذابه كما يعتقد البعض، مستشهدًا في ذلك ببكاء النبي-صلِى الله عليه وسلم-على أهله بيته والصحابة.

وأضاف عثمان، خلال حواره برنامج "الدنيا بخير" المذاع عبر شاشة "الحياة": أن العلماء أجمعوا أن الميت يعذب إذا أوصى بذلك، يعني لو قالهم" لما أموت اعملوا ده عشان متبينوش إني رايح فطيس ولازم تعلوا صوتكم وتبينوا إني مهم".

وأوضح أمين الفتوى، قد يعذب الميت إذا كان يعلم أن أهله سيفعلون ذلك ولم ينههم عنه، وده عن رفع الصوت أما مجرد البكاء فلا شيء عليه.

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