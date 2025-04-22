كيف نحافظ على ديننا ونقوي إيماننا؟.. أستاذ بالأزهر يجيب

كتب-محمد قادوس:

تلقي الدكتور السيد عبد الباري، أحد علماء الأزهر الشريف، سؤال من أحد الشباب يقول،" كيف أحافظ على ديني وأبعد عن أي حاجة تبعدني عن ربنا؟ وكيف أكون ثابت على إيماني وأقوّي إيماني؟".

وقال العالم الأزهري، ده سؤال جميل جدًا، لأنه مش بس سؤال شاب، ده سؤال الدين، سؤال الحياة كلها، لأن الثبات على الدين هو الغاية اللي كل مؤمن بيسعى ليها، ربنا سبحانه وتعالى ممكن يلهم الإنسان الطاعة، لكن الثبات على الطاعة والصمود قدام الفتن، هو ده التحدي.

وأضاف عبد الباري خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن النبي-صلى الله عليه وسلم-حذرنا من الفتن، وقال إنها بتتعرض على القلوب زي الحصير، عود ورا التاني.. يعني الواحد يخلص من فتنة يلاقي غيرها، ليه؟ لأنها الدنيا، دار ابتلاء واختبار، مش أي حد يقول آمنا ويمشي لأ، لازم يُفتن ويُبتلى.

وأكد أن الحل هو في المجاهدة، مستشهدًا بقوله تعالى: "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا"، مضيفا: "جاهد نفسك، والله هيسددك ويعينك، وسيدنا قال: من رام الحياة بلا مجاهدة فقد رام المحال.

وتابع: أهم حاجة يا ابني.. الصحبة، اختار صحبة صالحة تعينك على الطاعة، وإياك والصحبة السيئة، النبي نفسه لما واحد جه له وقال له: أنا قتلت 100 نفس، قال له تب وبعدين روح أرض ناس بيعبدوا الله واعبد ربنا معاهم، وما ترجعش لأرضك القديمة لأنها أرض سوء.. البيئة والصحبة ليهم تأثير كبير جدًا، خد بالأسباب، وحافظ على صلاتك، وابقى قريب من أهل الطاعة، وربنا يثبتك ويعينك يا رب.

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