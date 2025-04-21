أخطأت وحملت من سفاح فهل يجوز إسقاط الجنين من باب الستر؟.. سؤال وفتوى من عالم أزهري

كتب- علي شبل:

فتوى عن إجهاض حمل الزنا، كشف عنها الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وذلك ردا على سؤال تلقاه من سيدة تقول في رسالتها: لم أتزوج بعد وأخطأت في حق نفسي، وحملت من سفاح فهل يجوز من باب الستر أن أسقط هذا الجنين؟

وفي رده، أكد العالم الأزهري أن الإسلام حرم الزنا بنصوصه القاطعة المحكمة، حرم كل ما أفضى وأوصل إليه: فحرم نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية بشهوة ورتب على ذلك العقاب الشديد والعذاب الأليم، وحرم أيضا الخلوة بالأجنبية وهي اجتماع الرجل بالمرأة الأجنبية أي التي لا تحل له وإلا كان الشيطان ثالثهما وماذا ينتظر من أمر اثنين شاركهما الشيطان جلستهما.

وبخصوص واقعة السؤال يقول لاشين: إن ابنتنا العزيزة التي ضحكت الشياطين عليها شياطين الإنس والجن فأوقعوها في الرذيلة وحملت من السفاح وتريد إسقاطه خوفا من افتضاح أمرها واشتهار ذلك بين الناس نقول لها:

في حل ذلك وحرمته اختلف أهل العلم، والراجح الذي تعضده وتقويه الأدلة الشرعية القول بعد الجواز وحرمة إنزاله وإلا سترنا ذنبا على حساب ذنب اخر وكنا كمن يستجير من الرمضاء بالنار.

وأوضح لاشين، في فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه دل على حرمة ما ذكرنا حديث المرأة الغامدية التي حملت من زنا ثم استيقظ ضميرها وصحت من النوم نفسها فجاءت معترفة بجريمتها للرسول صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يقيم عليها الحد المتمثل في الرجم لكن الرسول الرحيم صلى الله عليه وسلم أمرها بالرجوع ولم يقم الحد عليها حتى تضع الحمل وترضعه حتى الفطام !لأن إقامة الحد عليها وهي حامل يترتب عليه موت الجنين وهو لا ذنب له حتى يموت فحفاظا عليه لم يرجمها صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن ضمن للجنين حياته.. والله أعلم

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