ما حكم تعليق صورة المتوفى على الحائط؟.. أمين الفتوى: جائز بشرط

كتب- علي شبل:

ما حكم تعليق صورة شخص متوفى على الحائط؟ سؤال تلقاه وأجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي رده، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: "تعليق الصورة في حد ذاته لا شيء فيه شرعًا، ولا مانع من ذلك، ما لم يترتب عليه تجديد للأحزان أو تأثير نفسي سلبي على أهل البيت".

وأوضح عثمان أن الصور الفوتوغرافية لا تدخل في نطاق الصور التي نُهِيَ عنها في النصوص القديمة، مضيفًا: "هذه الصور لا يُقصد بها التعظيم أو العبادة، فهي ليست كصور التماثيل التي كان يُعبد بعضها في الجاهلية. لم نرَ أحدًا يعلّق صورة أبيه على الحائط ويسجد لها! الصورة هنا ليست أكثر من حبس للظل، ولا يوجد ما يمنعها شرعًا."

وأَضاف: "إذا كان تعليق الصورة سيُسبب الحزن للأم مثلًا، أو يُدخل الاكتئاب على أحد أفراد الأسرة، فالأفضل عدم تعليقها في الوقت الحالي، حفاظًا على صحتهم النفسية".

اقرأ أيضاً:

سيدة تطلب الفتوى: أمتنع عن الجماع مع زوجي لأنه لا يصلي؟.. وأمين الفتوى ينصح

ببعت كلام حب لبنت على تطبيق "صراحة" هل علي ذنب؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

حكم الحاسد وكيف تحتمي من عينه.. وصفة من القرآن والسنة يكشف عنها مجدي عاشور