لا تخشى.. ‏ماذا قال الشيخ الشعراوي عن ضيق الرزق؟

كتب-محمد قادوس:

قدم الشيخ محمد متولي الشعراوي، نصائح لكل المسلمين حول أهمية رضا كل إنسان برزقه الذي قسمه الله له في الحياة.

وقال الشعراوي خلال فيديو تم نشرة على قناته على يوتيوب: وفقا للحديث القدسي" يا اِبنَ لا تخشى من ضيق الرزق وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفذُ، يا بن آدمَ خَلَقتُكَ لِلعِبَادةَ فَلا تَلعَب وَقسَمتُ لَكَ رِزقُكَ فَلا تَتعَب، فَإِن رَضِيتَ بِمَا قَسَمتُهُ لَكَ أَرَحتَ قَلبَكَ وَبَدنَكَ ، وكُنتَ عِندِي مَحمُودًا وإِن لَم تَرضَ بِمَا قَسَمتُهُ لَكَ فَوَعِزَّتِي وَجَلالِي لأُسَلِّطَنَّ عَلَيكَ الدُنيَا تَركُضُ فِيهَا رَكضَ الوُحوش فِي البَريَّةَ ، ثُمَّ لاَ يَكُونُ لَكَ فِيهَا إِلا مَا قَسَمتُهُ لَكَ ، وَكُنتَ عِندِي مَذمُومَا".

وأوضح الشعراوي، أن التعب المقصود به ليس تعب الجسم ولكن تعب العقل والفكر، فإن رضي العبد بما قسمه الله أراح قلبه وبدنه الأمر الذي يدل على التعظيم والتنزيه والتطهير.

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