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النشرة الدينية| وفاة مؤذن قبل صلاة العشاء وموعد الأيام البيض وأمين الفتوى يحسم حكم التصوير في الأفراح

12:32 ص السبت 12 أبريل 2025

دار الإفتاء المصرية

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مصراوي:

يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها أمس الجمعة 11 أبريل 2025.

تابع أهم الموضوعات في الروابط التالية:

حُسن خاتمة.. وفاة مؤذن أثناء صلاة العشاء بالمسجد في مدينة الضبعة (فيديو)

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لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

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