النشرة الدينية| وفاة مؤذن قبل صلاة العشاء وموعد الأيام البيض وأمين الفتوى يحسم حكم التصوير في الأفراح

مصراوي:

يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها أمس الجمعة 11 أبريل 2025.

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حُسن خاتمة.. وفاة مؤذن أثناء صلاة العشاء بالمسجد في مدينة الضبعة (فيديو)

تبدأ غدًا السبت.. موعد الأيام البيض في شوال: حكم صيامها وسبب تسميتها

خطيب المسجد النبوي: حسن الختام لمن أحسن العمل وهذه أسباب الثبات على الحق

خطيب المسجد الحرام يحذر من التساهل في أموال الناس: الميت قد يحبس عن الجنة

هل مهنة تصوير الأفراح حرام؟.. وأمين الفتوى يحسم: جائزة بشروط

مشاهد مؤسفة ومحزنة.. أستاذ بالأزهر يعلق على فتنة الكرة بين جماهير الأهلي والزمالك

8 وصايا نبوية وقُربات عظيمة إلى الله يوم الجمعة.. تعرف عليها

ما حكم صلاة الجمعة لمن أدرك الإمام في التشهد؟.. الإفتاء توضح متى تؤديها



