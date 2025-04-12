النشرة الدينية| وفاة مؤذن قبل صلاة العشاء وموعد الأيام البيض وأمين الفتوى يحسم حكم التصوير في الأفراح
مصراوي:
يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها أمس الجمعة 11 أبريل 2025.
تابع أهم الموضوعات في الروابط التالية:
حُسن خاتمة.. وفاة مؤذن أثناء صلاة العشاء بالمسجد في مدينة الضبعة (فيديو)
تبدأ غدًا السبت.. موعد الأيام البيض في شوال: حكم صيامها وسبب تسميتها
خطيب المسجد النبوي: حسن الختام لمن أحسن العمل وهذه أسباب الثبات على الحق
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