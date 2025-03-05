ملتقى “رياض الصائمين” بالأزهر: التوبة الصادقة بين العبد وربه ولها 3 شروط أساسية

مصراوي:

أقام الجامع الأزهر اليوم الأربعاء، ملتقى "رياض الصائمين"، تحت عنوان (وتوبوا إلى الله جميعًا)، حيث تناول الملتقى مفهوم التوبة، وأهميتها في حياة المسلم، وذلك بمشاركة فضيلة الشيخ أحمد سعدون، مدير إدارة التوجيه بمجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الشيخ عبد الكريم إبراهيم، الباحث بالجامع الأزهر الشريف، وسط حضور كبير من طلاب العلم ورواد الجامع الأزهر.

قال فضيلة الشيخ أحمد سعدون، إن التوبة واجبة على كل مسلم للتخلص من الذنوب والعودة إلى الله، موضحًا أن التوبة من المعصية التي تكون بين العبد وربه لها ثلاثة شروط أساسية، وهي: الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العودة إليه أبدًا، وأضاف أن التوبة من الذنوب التي تتعلق بحقوق العباد لها شرط رابع، وهو رد الحقوق إلى أصحابها أو طلب عفوهم، مستدلًا بقول الله تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: 31].

من جانبه، أشار فضيلة الشيخ عبد الكريم إبراهيم، إلى أن التوبة الصادقة من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة، مستشهدًا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله: " يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم مائة مرة"، (رواه مسلم)، كما استعرض فضيلته قصة الصحابي أبو عمر زاذان الكندي، الذي كان صاحب خمر وغناء حتى تاب على يد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، مؤكدًا أن التوبة تُبدل حال الإنسان وترفع درجته عند الله.

وفي سياق الحديث عن التوبة، شدد المحاضرون على أن شهر رمضان هو أعظم مواسم التوبة والمغفرة، حيث تفتح فيه أبواب الرحمة، وتُغلَق أبواب النار، ويعتق الله رقاب عباده من العذاب، مؤكدين أن شهر رمضان فرصة عظيمة للمسلم ليجدد عهده مع الله بالتوبة والاستغفار، متأسّيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة، كما دعوا الحضور إلى اغتنام هذا الشهر بالإكثار من العبادات، والتخلص من الذنوب، والاجتهاد في الطاعات، سائلين الله أن يجعله شهرًا مليئًا بالخيرات والبركات.

يأتي هذا الملتقى برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفي إطار جهود الجامع الأزهر لنشر الوعي الديني وتعزيز القيم الإسلامية في المجتمع.