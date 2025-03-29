الأحد والإثنين.. دول تصوم ودول تحتفل بعيد الفطر (محدث)

كتب- علي شبل:

في ظل استطلاع معظم الدول العربية والإسلامية هلال شهر شوال.. نرصد لكم إعلانات الدول الرسمية حتى الآن:

العيد الأحد 1 شوال في هذه الدول:

أعلنت كل من: السعودية والإمارات وقطر والكويت واليمن والبحرين والعراق ولبنان وفلسطين أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر 2025 وغرة شهر شوال 1446هـ.

وبذلك ثبتت رؤية هلال شوال في تلك الدول، وفق الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية المتبعة.

العيد الإثنين في هذه الدول:

استبقت سلطنة عمان، جميع الدول العربية، وأعلنت أن الإثنين 31 مارس أول أيام عيد الفطر المبارك، نظرا لعدم ثبوت رؤية الهلال.

وتبعت سلطنة عمان، كل من سوريا والعراق والأردن، بإعلان الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك، لعدم ثبوت هلال شوال.

كما أعلنت كل من أستراليا وبروناي ‏وإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش: الاثنين 1 شوال يوم عيد الفطر السعيد.

20 دولة بدأت صيام رمضان السبت 1 مارس

وكانت 20 دولة بدأت صيام شهر رمضان المبارك 1446 هـ يوم السبت 1 مارس 2025 وهي: مصر والسعودية وقطر وعمان والإمارات وسوريا والكويت والبحرين وفلسطين وليبيا وتونس والجزائر والسودان واليمن والأردن ولبنان والعراق وأستراليا وتركيا وإندونيسيا.

12 دولة بدأت صيام رمضان الأحد 2 مارس

وفي السياق نفسه كانت 12 دولة بدأت صيام رمضان الأحد 2 مارس 2025، وهي: المغرب والهند وباكستان وبروناي وماليزيا والفلبين واليابان وإيران وسنغافورة، وتايلاند، وكمبوديا وبنجلاديش.

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