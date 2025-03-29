دعاء النبي عند رؤية الهلال.. ردّده مع استطلاع هلال شوال اليوم

كـتب- علي شبل:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد مغرب اليوم السبت، هلال شهر شوال المبارك للعام ١٤٤٦هـ، ومن المقرر أن تبدأ غرته وفق الحسابات الفلكية مع أذان مغرب اليوم، معلنة عن أولى ليالي الشهر الفضيل، ليبدأ أول أيام عيد الفطر 2025 غدا الأحد.

أما خير ما يبدأ به المسلم ليلة عيد الفطر المبارك، فهو دعاء النبي الأعظم، ومن دعائه صلى الله عليه وسلم عند رؤية الهلال أنه قال: "اللهم أهلّه علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله".

والأشهر الهجرية بالترتيب، هي:

1- المحرم ، 2- صفر ، 3- ربيع الأول ، 4- ربيع الآخر ، 5- جمادى الأول ، 6- جمادى الآخر ، 7- رجب ، 8- شعبان ، 9- رمضان ، 10- شوال ، 11- ذو القعدة ، 12- ذو الحجة.

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