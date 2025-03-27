الهواري: ليلة القدر تحمل أنوارًا وأسرارًا وإشراقات وبركات عظيمة لا يعلم قدرها إلا الله

كتب- علي شبل:

أكد الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لشؤون الدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، أن ليلة القدر تحمل أنوارًا وأسرارًا وإشراقات وبركات عظيمة لا يعلم قدرها إلا الله تعالى، مستشهدًا بقوله عز وجل: «وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ»، ووصفها القرآن بأنها «لَيْلَةٌ مُبَارَكَةٌ»، مما يجعلها من أعظم الليالي التي يمنّ الله بها على عباده.

وأوضح الهواري، خلال كلمته في احتفالية ليلة القدر بالجامع الأزهر، أن هذه الليلة المباركة تُعد فرصةً لرفع الدرجات، ومحو السيئات، ومغفرة الزلات، كما أنها ليلةُ قربٍ من الله، ونورٍ، ووصلٍ، وحبٍّ، وبرٍّ، وعتقٍ من النيران، مشيرا إلى أن فضلها يفوق عبادة ألف شهر، داعيًا المسلمين إلى الاجتهاد في الدعاء والعبادة، ورفع أكف الضراعة إلى الله بقوله: «يَارَبِّ فُقَرَاؤُكَ بِالْبَابِ فَلَا تَحْرِمْهُمْ وَلَا تُطْرِدْهُمْ، يَارَبِّ إِنَّكَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِنَا فَلَا تُعَذِّبْنَا وَنَحْنُ فُقَرَاءُ إِلَى رَحْمَتِكَ».

وحذّر الهواري من أن الشحناء والخصومات تُفقد البركات وتحرم المغفرة، مؤكدًا أن البحث عن ليلة القدر يبدأ بتجنّب الأسباب التي تُبعدها، وعلى رأسها سوء العلاقات بين الناس. وقال: «ضَاعَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ حَيَاتِنَا لِأَنَّ الشَّحْنَاءَ سَبَبُ الْبَلَاءِ»، داعيًا إلى تطهير القلوب، والتزام الأخوّة، والتضرع إلى الله لبلوغ هذه الليلة الفريدة.

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