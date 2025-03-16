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درس التراويح بالجامع الأزهر: من يستعين بالله فإن الله ناصره لا محالة ولا راد لنصره

11:18 م الأحد 16 مارس 2025

درس التراويح بالجامع الأزهر من يستعين بالله فإن ال

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مصراوي:

قال فضيلة أ.د أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين، إن الذي يجمعنا اليوم ذكرى طيبة، وهي ذكرى أول غزوة غزاها المسلمون، غزوة بدر الكبرى، ومن نعم الله أنه جعل هذه الذكرى المباركة تتوافق مع ذكرى نصر العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، فنصر أكتوبر هو صورة من نصر غزوة بدر الكبرى

وأكد فضيلته خلال درس التراويح، اليوم الأحد، بالجامع الأزهر، والذي جاء تحت عنوان: "الدروس المستفادة من غزوة بدر"، أن نصر الله ليس له شبيه ولا ينافسه نصر بشري لأنه نصر في الدنيا ونصر في الآخرة، وقال تعالى في كتابه العزيز عندما نصر المسلمين في موقعة بدر "إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ"، لافتًا أن لهذا النصر ثلاثة دروس، الأول: هو أن النصر من الله وحده، والدرس الثاني: أنه جاء والمسلمون قلة ولم يمنع نصرالله إياهم كونهم قلة، بل الله ينصر من يشاء أيَّا كان حالهم وضعفهم، فقال تعالى "وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"، أما الدرس الثالث: هو فضل الاستعانة بالله وأن من يستعين بالله فإن الله ناصره لا محالة ولا راد لنصره.

وتقوم هيئة كبار العلماء بالمشاركة في عدد من دروس التراويح المنعقدة بالجامع الأزهر وذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء.

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أحمد معبد عبد الكريم هيئة كبار العلماء بالأزهر كلية أصول الدين غزوة بدر الدروس المستفادة من غزوة بدر دروس التراويح الجامع الأزهر
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