بعد جدل شريف مدكور.. عالم بالأوقاف يكشف حقيقة عذاب القبر (فيديو)

كتب - علي شبل:

بعد جدل فجره مؤخرا الإعلامي شريف مدكور حول إنكاره عذاب القبر، بدعوى أنه غير موجود بالقرآن الكريم، علق الدكتور أسامة الجندي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، على المسألة كاشفا عن حقيقة عذاب القبر ونعيمه وهل هو ثابت في القرآن الكريم والسنة النبوية.

أكد العالم بالأوقاف أن عذاب القبر ونعيمه من الحقائق الثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع، مشددًا على أهمية الرجوع إلى أهل العلم لفهم النصوص الشرعية بشكل صحيح دون تأويلها بغير علم.

وأضاف الجندي، خلال لقائه ببرنامج "مع الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن بعض الناس قد يفسرون قول الله تعالى: "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" على أنه ينفي عذاب القبر ونعيمه، وهذا تفسير غير صحيح.

واستشهد بآيات قرآنية تثبت حدوث العذاب قبل يوم القيامة، منها قوله تعالى: "النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ"، مما يدلّ على وجود العذاب قبل الحساب.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى ما قاله الصحابي الجليل سيدنا علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، حيث أكد أن العذاب يبدأ في القبر، مستندًا إلى قوله تعالى: "وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ"، الذي فسّره المفسرون على أنه "عذاب القبر".

وذكر الجندي حديث النبي ﷺ الذي مرّ على قبرين، حيث قال: "إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله"، مما يُعتبر دليلاً قاطعًا على وقوع العذاب في القبر.

واختتم الدكتور أسامة الجندي بالتأكيد على ضرورة أن يركز المؤمن على عمله في الدنيا، ويجتهد في طاعة الله، مُشيرًا إلى أهمية الاستعانة بأهل العلم لفهم القرآن والسنة بشكل صحيح، وفقًا لما جاء في قوله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".

وكان الإعلامي شريف مدكور فجر حالة من الجدل بعد حديثه عن حساب القبر، مستشهدا بالآية الكريمة: «كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة»، مؤكدًا أن الآية لم تذكر أي عذاب أو نعيم في القبر، وإنما الحساب يكون القيامة- حسب فهمه للآية الكريمة.

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