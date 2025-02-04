هل الخُلع قانونًا جائز شرعًا؟.. شرط علم الزوج وأحكام شرعية عن الخُلع يجب أن تعرفها

كـتب- علي شبل:

جعل الشرع الشريف مسألة خلع المرأة من زوجها من طرق حل عُقْدة الزوجية، وذلك في مقابل عوض تلتزم به المرأة، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة:229].

ومما يدل على ورود الخلع في الشريعة، ما ورد عن سيدنا عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما-: أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» [صحيح البخاري]

وفي التقرير التالي يرصد مصراوي أبرز المعلومات والأحكام الشرعية عن الخلع، متى يجوز ومتى لا يجوز:

(1) قانون الأحوال الشخصية

بداية نوضح أنه بعد الرأي الشرعي أخذ بذلك قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، ونص في المادة 20 منه على أنه (للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذى دفعه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه).

(2) هل يشترط علم الزوج لصحة الخلع شرعًا؟

رغم تصريح فضائي سابق للدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية بوزارة الأوقاف، بأن خلع الزوجة لزوجها عن طريق المحاكم النيابية دون علمه أو رضاه وموافقته بسبب تمسكه الشديد بها حرام شرعًا، وأن استخدام الطلاق والخلع كنوع من أنواع الضغط على الزوج؛ لتحقيق آمال الزوجة ومتطلباتها أمر لا يجوز شرعًا على الإطلاق، وهنا يقع على الزوجة الذنب كاملًا.. إلا أن للأزهر الشريف وشيخه الإمام الأكبر رأيا حاسما في تلك المسألة.

يقول فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، إن الخلع حق شرعي للزوجة ثابت بالقرآن الكريم والسُّنَّة المطهَّرة، وهو حقٌ أعطته «الشَّريعة» للزوجة التي تكره زوجها وتُريد فراقه، في مقابل حق «الطَّلاق» الذي أعطته للزوج إذا كره زوجته وأراد فراقها.

وأكد شيخ الأزهر، في بيان سبق نشره، أن المرأة التى يحكم القاضى بخلعها من زوجها بعد تمام الإجراءات التى ينص عليها القانون، يحق لها الزواج بعد تمام عدتها ولا شبهة فى زواجها، وقال فضيلته إن علم الزوج بدعوى الخلع شرط من شروط صحته.. وامتناعه عن الحضور أمام المحكمة لا يبطل صحة الخلع.

أما مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، فيقول إنه من المقرر شرعًا وقانونًا أن الحكم بتطليق الزوجة من زوجها طلقة بائنة للخلع لا يتوقف على رضا الزوج؛ وذلك لأنه وإن كان الزوج يملك الطلاق، فإن الزوجة تملك طلب خلعها من زوجها، ويحكم لها القاضي بذلك.

وحسم مركز الأزهر، في فتواه السابقة، الرأي الشرعي في مسألة علم الزوج بدعوى الخلع، مؤكدا أنها مسألة قضائية بحتة؛ وذلك لأن إعلان الدعوى يتم عن طريق المحضرين تحت بصر وبصيرة محكمة الموضوع، ولذلك فإنه متى صدر الحكم بالطلاق خلعًا وأصبح الحكم نهائيًا، حاز الحكم الحجية من الناحية الشرعية والقانونية لما ورد فيه، وعلى من يدعي وجود بطلان في الإجراءات أو تزوير أو تدليس أو ما شابه ذلك إثبات ذلك عن طريق القضاء باتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك.

(3) إذا خلعت المرأة زوجها فهل من حقها قائمة المنقولات؟

الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أوضح أن الزوجة ليست محقة في طلبها قائمة المنقولات لأن الخلع يؤثر سلبا على جميع الحقوق المالية الثابتة للمرأة فلا يحق لها منها شيء مثل نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق، وقائمة المنقولات، لأن ذلك يسقطه الخلع ولا يحل للزوجة أن تطالب به لكن يبقى لها الحق في حضانة أولادها الصغار إن تمسكت به.

(4) ما حكم خطبة المعتدة من طلاق بسبب الخلع؟

أما حكم خطبة المعتدة من طلاق بسبب خلع، فأوضح مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، قائلًا إنه يحرم على الرجل أن يخطب امرأة وهي في عدتها، وذلك لأن العدة تقديس للحياة الزوجية السابقة، وتعظيم لقيمة الرباط المقدس قال تعالى "وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا" وهي أمر تعبدي تلتزم به المرأة.

(5) هل المختلعة ترث من زوجها السابق؟

هل ترث المختلعة ممن اختلعت منه بعد صدور حكم الخلع وقبل انتهاء العدة؟.. سؤال كان قد أجاب عنه مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، قائلا إن المختلعة لا ترث ممن اختلعت منه لانقضاء سبب الإرث، وقد ذكر ابن عابدين هذا فقال "لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا"

وفي خلاصة فتواها السابق نشرها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية أن المختلعة لا ترث- كزوجة - ممن خالعته لأن بالخلع انتهى النكاح بينهما.

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