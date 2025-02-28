انطفأ أحد مصابيح العلم.. علماء وشيوخ ينعون العالم الجليل محمود توفيق عضو هيئة كبار العلماء

كتب- علي شبل:

انطفأ اليوم مصباح من مصابيح العلم.. هكذا نعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمود توفيق سعد، عضو هيئة كبار العلماء، الذي وافته المنية اليوم الخميس، وتبارى شيوخ الأزهر والإفتاء في نعى العالم الراحل، داعين له بالرحمة والمغفرة.

كانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف نشرت، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، نعيها العالم الجليل الراحل، جاء فيه: ببالغ الأسى ومزيد من الحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره تنعي الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء وفاة العالم الجليل حيث انطفأ اليوم مصباح من مصابيح العلم بوفاة الفقيد.

شيخ الأزهر ينعى العالم البلاغي الجليل الأستاذ الدكتور محمود توفيق سعد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

"لم يطلب أمرًا من أمور الدنيا، عاش منكبًّا على طلب العلم ونشره".. بهذه الكلمات، نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فقيد هيئة كبار العلماء، قائلًا: يحتسب أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عند الله تعالى، ويَنعَى إلى الأمتين العربية والإسلامية، فضيلة العالم البلاغي الجليل الأستاذ الدكتور/ محمود توفيق سعد، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية اليوم الخميس، بعد حياة حافلة في دنيا العلم، أوقفها على خدمة كتاب الله، ونشر العلم والدين، وتربية الأجيال، والعمل الدؤوب في الدعوة إلى الله جل وعلا.

ويؤكد شيخُ الأزهر أنَّ العلامة الراحل كان بحرًا من بحور اللغة، أفاء المولى - عز وجل - عليه بالعلم فأفاض على طلابه، ولم يدخر جهدًا في خدمتهم وتعليمهم، فانتشروا في بقاع الدنيا ينشرون العلم، فكان نعم العالم والأستاذ، وقد أثرى - رحمه الله - المكتبة الأزهريّة والإسلامية والعربية بمؤلفاته ومشروعاته العلمية التي أسهمت في صناعة العلماء وطلاب العلم.

ويذكرُ شيخ الأزهر للعالم الراحل أنه كان نقيَّ الضمير، عفَّ اللسان، لا يقول إلا خيرًا، وقد تميَّز بهمة الشباب وحكمةِ الشيوخ ، ولم يطلب أمرًا من أمور الدنيا، فقد عاش منكبًّا على طلب العلم ونشره.

ويتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة العالم الراحل، وإلى العلماء وطلاب العلم في هذا المصاب الجلل، ويتوجه إلى الله تعالى أن يتقبل الشيخ الراحل بقبول حسن، وأن يرزقه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يربط على قلوب أهله وطلابه ومحبّيه، وأن يعوض المسلمين والأزهر بفقده خيرًا، وأن يجعل ما قدمه من نشر العلم وخدمة الأزهر الشريف في ميزان حسناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

المفتي ينعى العالم الجليل

ونعى فضيلة المفتي الدكتور نظير عياد، العالم الجليل الراحل، قائلًا في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: ببالغ الحزن والأسى، ينعى فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وجميع منسوبي دار الإفتاء المصرية، أحد أعلام العلم والفكر، فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمود توفيق سعد، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذي وافته المنية اليوم، تاركًا وراءه إرثًا علميًّا نافعًا وسيرةً زاخرةً بالعطاء.

وقال مفتي الجمهورية إن الفقيد كان عالمًا جليلًا، مشهودًا له بالفضل في خدمة العلم والدعوة، ومثّل نموذجًا للوسطية والاعتدال، وساهم بعلمه وفكره في نشر تعاليم الإسلام الصحيحة، مضيفًا أنه عاش حياته مخلصًا لدينه، ناذرًا جهده في خدمة المعرفة الشرعية، ومؤديًا دوره في توجيه الأجيال نحو الفهم المستنير للدين الحنيف.

وتابع المفتي في بيانه: "نتقدم بخالص العزاء إلى أسرته الكريمة وتلاميذه ومحبيه، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء".

اللهم اغفر له وارحمه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واجعل علمه شافعًا له يوم الدين.

الدكتور علي جمعة: نسأل الله العلي العظيم أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته

وكتب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، نعيشه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: نسأل الله العلي العظيم أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل علمه وعمله شفيعًا له يوم القيامة، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

عباس شومان: «إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ»

ونشر الدكتور عباس شومان، رئيس أمانة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، معي مجلس إدارة منظمة خريجي الأزهر لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمود توفيق سعد عضو هيئة كبار العلماء، جاء فيه: ينعي مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان، العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمود توفيق سعد، عضو هيئة كبار العلماء، الذي وافته المنية اليوم. ويتقدَّم مجلس إدارة المنظمة بخالص العزاء والمُواساة لكل أبناء الأزهر عبر العالم، ولأسرة الفقيد، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. «إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ».

من هو العالم الأزهري محمود توفيق سعد؟

ولد العالم الأزهري الحليل محمود توفيق سعد في مدينة إسنا التابعة لمحافظة الأقصر حاليًا، في 23/6/1951م، وقد حصل على الشهادة الابتدائية سنة 1962م،ث م الإعدادية الأزهرية عام 1966م، وحصل على الثانوية الأزهرية عام 1970م ، ثم التحق بكلية اللغة العربية وحصل على الليسانس في اللغة العربية عام 1974م بمرتبة الشرف الأولى، ثم حصل على مرتبة التخصص الماجستير في البلاغة والنقد بتقدير ممتاز عام 1979م ، عن بحث بعنوان «آراء العصام الإسفراييني في شرحه للسمرقندي»، ثم حصل على درجة الدكتوراه العالمية عام 1983م ، بتقدير مع مرتبة الشرف الأولى ببحث تحت عنوان «التناسب القرآني عند برهان الدين البقاعي» . وقد تدرج في الوظائف العلمية من معيد إلى درجة مدرس مساعد ثم عمل مدرسا فأستاذًا مساعدًا، ثم رُقّي إلى درجة أستاذ، وقد تم تعيينه رئيسًا لقسم البلاغة بكلية اللغة العربية بالمنوفية، وأيضا شغل عضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة بجامعة الأزهر تخصص البلاغة والنقد. وقد صدر قرار بتعيينه عضوا بهيئة كبار العلماء من رئاسة الجمهورية برقم (108) في 5/3/2020م وله عدد من المؤلفات، منها «استنباط المعاني من الكتاب والسنة » طبع بمكتبة وهبة ، و«دلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين» وقد طبع أيضًا، وغير ذلك من المؤلفات النافعة في البلاغة القرآنية والنبوية والدفاع عن القرآن وبلاغته وفصاحته.

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