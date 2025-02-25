زوجي بنى شقة في عمارة والدي قبل وفاته فهل له حق في التركة؟.. عالم أزهري: أمامه أحد حلين

كتب - علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سؤالا من سيدة تقول في رسالتها : سمح والدي رحمه الله لزوجي أن يبني شقه في عمارته و بعد وفاه الوالد طلب الزوج من اخوتي أن تكتب الشقه باسمه بحجة أنه الذي بناها فهل له هذا الطلب؟ .

وفي رده يقول العالم الأزهري: إن أخانا الذي بني الشقة في بيت والد زوجته (حماه) لا يجوز له شرعا أن يتمسك بملكيته لهذه الشقة لأنها مبنيه علي أرض مشاع.

وأضاف لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن أمام الزوج شرعا واحد من أحد الحلين:

الأول:

إن تكتب الشقه مناصفه بينه و بين زوجته علي اساس ان لزوجته حقا في قرار الشقه (اي ارض العماره) وهو النصف الآخر مقابل النفقات التي تكلفها في البناء فإن رضيت الأطراف بهذا الحل فذلك ما كنا نبغ ، وكفي الله المؤمنين شر الخلاف .

الحل الثاني:

إلا يكتب له شئ من هذه الشقه و تخلص ملكيتها للورثه علي أن يعطوا للزوج قيمه تكاليف البناء لهذه الشقة بسعر اليوم.. والله أعلم

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