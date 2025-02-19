خصوصاً البنات.. 7 نصائح للشباب في فترة الخطوبة يكشف عنها أستاذ بالأزهر

كتب- علي شبل:

وجه الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، عدة نصائح مهمة في فترة الخطوبة، وخص فيها النصح للبنات.

ونشر تمام، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، 7 نصائح للشباب في فترة الخطوبة، وهي:

1- الخطوبة بين الرجل والمرأة مجرد وعد بالزواج وليست زواجا ، فالزواج بينهما قد يتم وقد لا يتم ، وبالتالي لا يترتب على الخطوبة شيئ من أحكام الزواج ، كالخلوة وغير ذلك، فهما أجنبيان عن بعضهما في فترة الخطوبة.

2- ليس للرجل ولاية على المرأة في فترة الخطوبة بل الولاية عليها لأهلها. فلا يجب عليها استئذانه في الخروج والدخول ونحو ذلك. ومثل هذه الأمور تستحب بينهما فقط لزيادة التقارب والألفة بينهما، لكن لا يحق للخاطب التدخل في شئون خطيبته طالما كانت ولاية أبيها وأهلها. وكذا الولد لا يجب عليه النفقة لخطيبته في فترة الخطوبة وما يقدمه لها من مال وهدايا فهو لزيادة الألفة بينهما.

3- الخطوبة فترة للتعارف والتقارب بين الطرفين والأصل ألا يتم الزواج إلا إذا حصل التوافق والألفة بينهما وتعرف كل واحد منهما على شخصية الآخر وطباعه وأخلاقه حتى يكون زواجا سعيدا، وإذا لم يحدث توافق بينهما فالأولى فسخها فورا دون تردد.

4- على البنت أن تُحكّم عقلها في فترة الخطوبة أكثر من قلبها حتى تعرف شخصية خطيبها وأخلاقه. لتحدد ما إذا كان من الممكن الاستمرار معه أو لا.

5- من علامة الزواج الناجح التوافق والألفة والمحبة والاحترام المتبادل بين أسرة الولد وأهله وأسرة البنت وأهلها لأن الزواج يجمع بين أسرتين وليس فردين فقط، وإذا لم يحدث ذلك فهذا نذير شؤم لهذا الزواج.

6- إذا حاول الولد في فترة الخطوبة أن يفسد العلاقة بين البنت وأهلها ، أو أن يزرع في قلبها الكره لأهلها أو الشك في محبتهم لها ، فلتحذر منه أشد الحذر ولتتركه فورا قبل أن تندم ، فلا خير فيه. فأكثر الناس محبة للبنت هما الأب والأم.

وكذا الأمر لو حاولت البنت إفساد علاقة الولد بأهله فليتركها فورا فلا خير فيها.

7- للأسف الشديد صارت الخطوبة الآن عند كثير من الناس عبارة عن وقت نجهز فيه بيت الزوجية فإذا حصل ذلك تم الزواج بغض النظر عن حصول التوافق من عدمه بين الولد والبنت والأسرتين معا.

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