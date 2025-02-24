بالفيديو| طفل يجيب باقتدار على سؤال صعب في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم

كتب- علي شبل:

باقتدار، جامعًا بين جمال الصوت وسرعة البديهة، أجاب أحد الأطفال المشاركين في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم للعام ٢٠٢٥م.

كان سؤال لجنة المسابقة للطفل المشارك، والذي طرحه أحد شيوخ هيئة التحكيم بالمسابقة هو: ورد قوله تعالى (وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) أربع مرات في سورة البقرة.. فما هي الآيات؟

وفي إجابة الطفل تبينت سرعة بديهته وقوة تركيزه مع جمال صوته وحسن تلاوته، قارئا ما تيسر من الآيات الكريمة الواردة بسورة البقرة في أربعة مواضع مختلفة ومتشابهة.

يذكر أنه انطلقت السبت أول هذا الأسبوع فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر الشريف السنوية لحفظ القرآن الكريم، والتي تهدف إلى تحديد العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية في مستويات المسابقة الأربع، والتي تقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

يشارك في هذه التصفيات النهائية ٩٥٨ طالبا، ممن حصلوا على المراكز العشرة الأولى في التصفيات التمهيدية التي أجريت على مستوى 27 محافظة من محافظات الجمهورية، حيث شارك في المسابقة هذا العام مائة وخمسة وخمسون ألف متسابق على مستوى الجمهورية، وانتهت المرحلة الأولية بتصعيد ٦١.٢٣٢ الف متسابق للتصفيات المؤهلة، ممن حصلوا على ٨٠ درجة فأكثر، والتي انتهت بوصول ٩٥٨ متسابقا إلى التصفيات النهائية لاختيار العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية في مستويات المسابقة الأربع.

ويؤدي الطلاب الاختبارات أمام لجنة من كبار محفظي القرآن الكريم وعلماء القراءات بالأزهر، ومتابعة لجنة مراجعة المصحف الشريف، وتحت إشراف رئاسة قطاع المعاهد الازهرية، وتستمر الاختبارات لمدة أسبوع كامل بدءا من السبت ٢٢ فبراير حتى الخميس ٢٨ فبراير ٢٠٢٥، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

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