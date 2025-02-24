صور.. "شبرا الخير" تكرم 117 حافظًا للقرآن الكريم و5 أمهات مثاليات باحتفالية "أهل القرآن"

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كتبت- منال المصري:

كرمت جمعية شبرا الخير، وهي أول جمعية خيرية شبابية في محافظة القليوبية، في احتفالية مميزة 117 حافظًا للقرآن الكريم، من بينهم 17 من كبار السن، وذلك لتفوقهم في مسابقة "أهل القرآن" لعام 2025.

وقد أقيمت المسابقة بالتعاون مع منطقة وعظ القاهرة التابعة للأزهر الشريف، بحسب بيان الجمعية.

كما قامت الجمعية بتكريم 5 أمهات مثاليات، تقديرًا لجهودهن في تربية وتعليم أبنائهن وتحفيظهم القرآن الكريم.

وفاز في المسابقة نحو 100 طالب من المدارس والمعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى 17 من كبار السن.

وتعد مسابقة "أهل القرآن" أكبر وأقوى مسابقة لحفظة القرآن الكريم بمحافظات القاهرة الكبرى، والتي يشارك فيها آلاف من المتسابقين والمتسابقات. فيما حضر الحفل عدد من الشخصيات العامة وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعلماء الأزهر الشريف ورؤساء بعض مؤسسات المجتمع المدني في مصر.

في احتفال تكريمي كبير، قدمت جمعية شبرا الخير جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "أهل القرآن" تضمنت الهدايا هواتف محمولة ذكية، وجوائز مالية، وهدايا متنوعة للمتفوقين.

ولأول مرة، فاز 10 من المكرمين برحلات عمرة، مما أضفى على المسابقة بعدًا روحانيًا مميزًا.

وقال إيهاب فاروق، رئيس ومؤسس جمعية شبرا الخير، إن الجمعية أضافت فئة جديدة لمسابقة "أهل القرآن" هذا العام، وهي فئة كبار السن فوق 30 عامًا مؤكدا اعتزام الجمعية تكرار هذه التجربة خلال العام الجاري، بهدف تشجيع كبار السن على التمسك بكتاب الله والارتباط به.

وأضاف فاروق: "تسعى شبرا الخير لتخصيص مسابقة للقرآن الكريم لطلاب المدارس الذين يحفظون القرآن حباً فيه، وليس كجزء من المنهج الدراسي. وأشار إلى أن المسابقة هذا العام شهدت مشاركة واسعة من طلاب المدارس والذين تجاوز عددهم 1700 متسابقًا بينما فاز 117 فقط من الذين أظهروا براعة وإتقاناً في حفظ القرآن وتجويده".

تُقام مسابقة "أهل القرآن" تحت إشراف وتحكيم منطقة وعظ القاهرة التابعة للأزهر الشريف. وقد ضمت لجنة التحكيم نخبة من علماء الأزهر المتخصصين في علوم القرآن الكريم والقراءات، مما يضمن نزاهة وعدالة المسابقة.

وتضمنت لجنة التحكيم، الدكتور شريف حطب، مدير عام وعظ القاهرة (مشرفًا)، والشيخ جمال عبد العال مدير التوجيه بوعظ القاهرة، والشيخ فتحي السيد (موجه أول بالأزهر)، والشيخ أحمد أبوالعزم (موجه)، والشيخ محمد السيد عبد الستار، والشيخ عبد الباسط تمام، و الشيخ عبد الرحمن أبو سيف، والشيخ عبد الرحمن عيسى، والشيخ محمد رزق، والشيخ عبد الله أحمد مأمون، والشيخ حسين سعيد (واعظون).

وتابع رئيس الجمعية الشبابية: "نخطط لتوسيع نطاق مسابقة حفظ القرآن الكريم لتشمل أكبر عدد من المحافظات المصرية، بهدف تشجيع الأطفال والشباب على حفظ القرآن الكريم وترسيخ قيمه في نفوسهم".

من جانبه، أكد الدكتور شريف حطب، مدير عام وعظ القاهرة، على دعم الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، للجمعيات الأهلية التي تنظم مسابقات وفعاليات للقرآن الكريم، والتي تساهم في خدمة المجتمع، مشيدًا بجهود جمعية شبرا الخير في هذا المجال.

يضيف فاروق، أن تكريم حفظة القرآن الكريم يمثل حافزًا قويًا للشباب لبذل المزيد من الجهد في حفظ كتاب الله وتلاوته، مما يسهم في نشر الوعي الديني والثقافي في المجتمع. كما أن المسابقة تعد إحدى أهم فعاليات ومبادرات الجمعية، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة المؤسسات وأجهزة الدولة للتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تحفيز الأمة، من الأطفال والشباب والشيوخ، على استنباط نماذج يحتذى بها.

"شبرا الخير" هي أول وأكبر جمعية خيرية شبابية في مدينة شبرا الخيمة ومحافظةالقليوبية، تم تأسيسها وإشهارها تحت رقم(2491) لعام 2018 بعد موافقة وزارة التضامنالاجتماعي وفقا لأحكام القانون 70 لعام 2017 ولائحته التنفيذية ثم وفقت أوضاعها وفقالقانون 149 لعام 2019 وفقا لتوجيهات وزارةالتضامن الاجتماعي.