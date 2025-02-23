عالم أزهري: يوضح معنى قول الله" اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ"

كتب-محمد قادوس:

أشار الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، إلى معني قوله الله-تعالى-" اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ".

وقال الداعية الإسلامي إن هذه الآيات الثلاث هي آيات افتتح الله-تعالى-بها سورة العلق، وهي سورة مكية وعدد آياتها تسع عشرة آية، فنزلت هذه السورة الكريمة على النبي-صلى الله عليه وسلم-وهو في غار حراء، وهي أول ما نزل من القرآن الكريم على الصحيح، مشيرًا إلى أن هناك خلاف بين المفسرين ويقولون إن أول ما نزل علي رسول الله هي سورة الفاتحة.

وأضاف الروبي، عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: أن الراجح هو أن أول ما نزل على قلبه-صلي الله عليه وسلم-هي" اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ".

وأوضح العالم الأزهري في معنى هذه الآيات يا رسول الله أقرأ بسم الله الذي خلق هذا الكون كله و الذي بث فيه دلائل قدرته، اقرأ يا رسول الله بسم ربك الخالق الخلاق الذي خلق هذا الإنسان من" علق" وتحولت هذه العلقة إلى مضغة وهذه المضغة خلق الله-تعالى-منها عظامًا، وهذه العظام كساها ربنا لحمًا، وهذا اللحم أنشأ الله سبحانه منه خلقًا آخر وهو إنسان كريم.

اقرأ ايضًا

خلعت زوجي وأقابله في البيت بدون الأولاد.. فهل عليّ ذنب؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى

ما سر أحجار المرمر الثمانية بجوار باب الكعبة المشرفة؟