الدكتورة هبة النجار: ركعتان تدخل بهما الجنة

كتب-محمد قادوس:

أوضحت الدكتورة هبة النجار، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الألكترونية، أن هناك ركعتين، يُمكن للمسلم أن يؤديهما ويكونا سببًا في دخول الجنة.

واستشهدت عضو مركز الأزهر، بحديث النبي-صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه" ما من أحدٍ يتوضَّأُ فيحسنُ الوضوءَ ويُصلِّي ركعتَينِ يُقبِلُ بقلبِه ووجهِه عليهما إلا وجبتْ له الجنَّةُ".

وأضافت النجار خلال إحدى حلقات برنامج" ربنا بيحبك" المذاع عبر قناة" الناس": أن هاتين الركعتين يتسببا في دخول المسلم الجنة، ولكن بشرط إتقان الوضوء وإخلاص النية لله عز وجل.

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