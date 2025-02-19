البعد عن مواضع الشك.. أمين الفتوى يوضح الضوابط الشرعية في العمل بين الرجل والمرأة (فيديو)

كتب - علي شبل:

تلقى الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من شخص يعمل في مجال المسرح من محافظة الفيوم، حول الضوابط التي يجب أن يتبعها في تعامله مع النساء أثناء عمله.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "الطريق الأمثل للتعامل مع الآخرين هو أن تكون المعاملة في حدود اللياقة والاحترام المتبادل، وهو ما يظهر في أبسط صور التعامل مثل قول 'صباح الخير' أو 'مساء النور'، والتعاون المهني دون تجاوز أي حدود، في العمل، يجب أن يكون التركيز على الأهداف المشتركة والمهام المطلوبة دون التورط في أي تصرفات قد تثير الشكوك أو تخرج عن الإطار المهني."

وأضاف ربيع: "هناك بعض الأفكار المتطرفة التي تدعو إلى عزل المرأة بشكل كامل عن الرجال، وهذا غير منطقي، كما أن هناك بعض التصورات المفتوحة التي قد تضر بمبادئ الأخلاق، لذلك، نحن بحاجة إلى الوسطية، وهي أن تكون المعاملة محترمة ولائقة دون أن تتعدى حدود الشريعة أو الأخلاق."

وتابع: "أنت تسأل عن المواقف التي قد تبدو غير واضحة أو فيها شكوك، وفي مثل هذه الحالات يجب أن نلتزم بما أمرنا به الإسلام، الحلال بين والحرام بين، ولا يجب على الإنسان أن يقترب مما يثير الريبة أو يضعه في موضع شك، إذا كان الأمر يتعلق بشيء خارج نطاق العمل، مثل الزواج، فالأفضل أن يكون هناك تعامل مع الأهل أو الموكِل في هذا الشأن، وكل شيء في وقته."

وختم أمين الفتوى بدار الإفتاء: "الإسلام جاء ليهذب سلوكنا ويعلمنا كيف نعيش في مجتمع محافظ دون أن نُفرط أو نُغالي في تصرفاتنا، علينا أن نلتزم بالأخلاق الحميدة ونحافظ على حدودنا دائمًا، لأننا في النهاية نريد أن نعيش حياة طيبة مليئة بالاحترام والصدق".

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