هل يجوز الكلام في الحمام؟.. محمد على يوضح

كتب-محمد قادوس:

هل يجوز الكلام في الحمام؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن الكلام في الحمام له حالتان:

الحالة الأولى: حال كون الإنسان يقضي حاجته؛ ففي هذه الحالة نص بعض أهل العلم على كراهة الكلام مطلقا، سواء كان بما فيه ذكر لله تعالى أم بغيره.

قال النووي رحمه الله تعالى:" كراهة الكلام على قضاء الحاجة متفق عليه".

قال أصحابنا: ويستوي في الكراهة جميع أنواع الكلام، ويستثنى مواضع الضرورة بأن رأى ضريرا يقع في بئر، أو رأى حية، أو غيرها، تقصد إنسانا أو غيره من المحترمات، فلا كراهة في الكلام في هذه المواضع، بل يجب في أكثرها.. انتهى من المجموع.

الحالة الثانية: إذا لم يكن في حال قضاء الحاجة، ولا كشف العورة: فإن كان التكلم بما فيه ذكر لله تعالى؛ فقد نص كثير من أهل العلم على كراهته داخل الحمام، من باب تعظيم ذكر الله تعالى، وتنزيه اسمه عن أماكن الأذى والقذر.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أما غيره من الكلام فالأصل فيه الإباحة، ولا يعلم في أدلة الشرع ما ينهى عنه.

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