بالفيديو| أمين الفتوى: قول الخاطب لخطيبته "بحبك" جائز شرعًا

كتب- علي شبل:

كشف الشيخ عبدالرحمن محمد، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن بعض الضوابط الشرعية في مرحلة الخطوبة، موضحا الرأي الشرعي في التعبير عن المشاعر بين المخطوبين، وحكم قول الخاطب لخطيبته "بحبك".

يؤكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن التعبير عن المشاعر وتقديم الهدايا بين الخطيبين، جائز شرعًا، طالما كان ذلك في إطار الاحترام والالتزام بالضوابط الشرعية، مشيرًا إلى أن الخطبة مقدمة للزواج، وأن الأصل فيها أن يطمئن كل طرف للآخر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأربعاء: "العلاقة بين الرجل وزوجته أثنى الله عليها في القرآن الكريم، فقال: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً)، فالعلماء فسروا المودة بأنها تعني الحب والمَحبة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، عندما سُئل عن أحب الناس إليه، قال: عائشة، وهذا يدل على أن التعبير عن الحب بين الزوجين أمر مشروع".

أما بالنسبة للخطيبين، فأوضح أمين الفتوى أن إعطاء الخاطب هدية لخطيبته أمر جائز، طالما أن الخطبة قائمة، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تهادوا تحابوا".

وعن التعبير بالكلمات، قال: "يجوز للخاطب أن يعبر عن مشاعره بكلمات مثل (أنا بحبك)، فهذا لا حرج فيه، لأنه جزء من التهيئة النفسية والاجتماعية للزواج، ولكن مع الالتزام بالحدود الشرعية"، مشيرًا إلى أن الخطبة ليست عقد زواج، وإنما وعدٌ به، لذا لا تُبيح أي حقوق زوجية، ويجب على الطرفين التحلي بالمسئولية والاحترام المتبادل حتى يتم عقد القران.

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