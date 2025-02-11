بالفيديو| أحمد كريمة يعلق على إنكار شريف مدكور عذاب القبر ويجيب: هل ممكن ربنا يلغي دخول النار؟

كتب- علي شبل:

بعد جدل فجره مؤخرا الإعلامي المصري شريف مدكور بحديثه عن عدم وجود حساب للناس في القبر، علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ليحسم الرأي الشرعي في مسألة عذاب القبر، ويرد على السؤال: هل ممكن ربنا يلغي دخول النار؟.

أكد الدكتور أحمد كريمة أن الإيمان بالغيب، بما فيه عذاب القبر والحساب يوم القيامة، هو جزء أساسي من العقيدة الإسلامية، وأن إنكار هذه الحقائق يتناقض مع النصوص الشرعية الثابتة.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” على قناة “صدى البلد”، أكد كريمة أن القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة أكدت في مواضع عديدة على حقيقة عذاب القبر والحساب يوم القيامة.

واستشهد بقول الله تعالى: “ولا تقف ما ليس لك به علم”، مؤكدًا أن الأولى بالإنسان أن يشغل نفسه بالواقع الملموس بدلًا من الخوض في الأمور الغيبية التي هي من مسلمات الإيمان والبعد عن الفلسفات.

وأضاف أستاذ الفقه أن هذه القضايا تعد من الأمور الجدلية التي وردت فيها أحاديث نبوية صحيحة، مثل الحديث الذي يشير إلى أن الإنسان في القبر يُسأل عن دينه وربه والنبي الذي بُعث فيه.

وأكد أن هذه الأمور وصلت إلينا عن طريق الشرع، وهي تمثل نماذج لعلم الزمن الذي يتجاوز فهم البشر المحدو، موضحًا أن الله تعالى لا يخضع لمفاهيم الزمن البشرية من ماضٍ وحاضر ومستقبل، لأن الزمن نسبي بين البشر، بينما الله تعالى خارج نطاق الزمان والمكان.

وتابع قائلًا: “القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار”، مؤكدًا أن هذه الحقيقة وردت في نصوص قرآنية وأحاديث نبوية.

وردا على سؤال مقدمة البرنامج: هل ممكن ربنا يلغي دخول النار؟.. قال كريمة: من المنطقي والتفكير العقلي ألا يتساوى المجرمون مثل نتنياهو مع المصلحين والمتقين يوم القيامة، قائلًا: “قياسًا بالعقل هل ربنا هيقول لنتنياهو المجرم اتفضل ادخل الجنة!؟، هل يتساوى القتلة وسافكي الدماء يوم القيامة بالمصلحين والركع السجود؟”.

كما أشار الدكتور أحمد كريمة إلى أن حتى القدماء المصريين تطرقوا لفكرة الحساب والعقاب، حيث صورت جدران معابدهم مشاهد من الحساب، وهي حقيقة آمنت بها الحضارات القديمة أيضًا.

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