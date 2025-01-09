بالفيديو| داعية: المسكين المذكور في القرآن ممكن يكون رجل أعمال أو موظف عنده سيارة

كـتب- علي:

أكد الشيخ أحمد الصباغ، الداعية الإسلامي، أن هناك فرقا بين الفقير والمسكين، قائلًا إن تعريف المسكين هو: «من له دخل لا يكفيه»، أما الفقير فهو من لا يجد مالًا وليس عنده مال، فالفقير أشد حالًا من المسكين.

وأضاف الشيخ أحمد الصباغ، خلال لقائه مع الإعلامية دعاء فاروق، في برنامج «اسأل مع دعاء»، على قناة «النهار»، أن القرآن ذكر المساكين على أنهم رجال أعمال في قول الله تعالى: «أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ»، وفي ذلك الوقت السفينة كانت تساوي ملايين، مع ذلك مساكين لأنهم عبارة عن مجموعة تعمل على السفينة والذي يأتي لهم لا يكفيهم.

وتابع: «من الممكن يكون شخص لديهم سيارة ولكنه مسكين، موظف ولكنه مسكين»، لافتًا إلى أنه من الخطأ القول على الأشخاص الطيبين مساكين، لأن المسكين يعمل وله دخل لكن لا يكفيه.

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