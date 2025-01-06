بعمل ذنوب كتير وبكررها وعاوز ابطل؟.. والشيخ أحمد خليل يجيب

كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ أحمد خليل، من علماء وزارة الأوقاف، على سؤال حول كيفية التخلص من تكرار الذنوب في حياة المسلم، قائلاً: "إن السبب الرئيسي في العودة إلى المعصية هو تأثير الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، ولكن هناك حلول شرعية وواقعية لمساعدة المسلم في التغلب على هذا الأمر".

وأوضح الشيخ أحمد خليل خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أن أولى الخطوات للابتعاد عن المعاصي هي "ذكر الله"، حيث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا دعاءً بسيطاً له تأثير كبير في حياتنا، وهو: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير"، مؤكدا أن قراءة هذا الدعاء عشر مرات في الصباح تعد حصنًا من الشيطان، ويساعد المسلم على مقاومة تكرار الذنوب.

كما شدد الشيخ أحمد على أهمية "التوكل على الله"، قائلاً: "إذا توكلنا على الله سبحانه وتعالى حق التوكل، فهو الذي سيساعدنا في الابتعاد عن الذنوب، كما قال تعالى: "ومن يتوكل على الله فهو حسبه".

وأضاف أن الخطوة الثالثة تتعلق بـ"النية الصادقة"، حيث أوضح أنه يجب على المسلم أن يذكر الله عند بداية يومه، قائلاً: "بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله"، مشيرا إلى أن هذا الذكر يحفظ المسلم من الشيطان ويساعده في الاستمرار في طريق الطاعة.

وحذر الشيخ أحمد خليل من صديق السوء الذي يعد من أكبر أسباب العودة إلى المعاصي، لافتا إلى أن الرفيق في الطريق تأثيرًا كبيرًا على سلوك الإنسان، فإذا كان الصديق يشجع على المعاصي أو يستهين بالذنوب، فإن ذلك يجعل الشخص يقع في المعصية بشكل متكرر، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يُخالل." (رواه أبو داود).

وأضاف أن اختيار الصاحب الصالح يعد من الأسباب التي تعين المسلم على الثبات في طريق الطاعة، موضحًا أن الصديق الصالح هو الذي يذكرك بالله، ويعينك على فعل الخير، ويحافظ على إيمانك.

وأكد الشيخ أحمد خليل أن الالتزام بهذه النصائح مع صدق التوبة والنية، يؤدي إلى حياة أكثر استقرارًا بعيدًا عن تكرار الذنب.