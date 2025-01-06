رمضان عبد المعز: النبي استضاف نصارى نجران وكان يخدمهم بنفسه

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم استضاف وفد نصارى نجران في المدينة المنورة، لافتا إلى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداه للدنيا كلها.

وقال الداعية الإسلامي، من أجمل المواقف التي نقرأ عنها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما استضاف وفدًا من نصارى نجران في المسجد النبوي، هؤلاء كان يُطلق عليهم 'النصارى'، والنصارى هنا ليست كلمة سلبية كما يعتقد البعض، بل هي نسبة إلى 'الناصره' في فلسطين، المكان الذي نشأ فيه سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وتحديدًا من منطقة الناصرة، وتمامًا كما نقول 'البنهاوي' نسبة إلى بنها، أو 'الشرقاوي' نسبة إلى الشرقية، فالنصارى تعني من الناصرة، وليست سبه".

وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": النبي صلى الله عليه وسلم استضاف هؤلاء المسيحيين في المسجد النبوي لمدة 40 يومًا، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم على خدمتهم بنفسه، رغم أن الصحابة عرضوا عليه أن يتركوهم في ضيافتهم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم رفض وقال: 'إنهم أكرموا أصحابي، فكيف لا أكرمهم؟'، وهذا التصرف العظيم يعلّمنا كيف يجب أن يكون المسلم قدوة في الكرم وحسن التعامل مع الآخرين، سواء كانوا من المسلمين أو غيرهم.

وأوضح: النبي صلى الله عليه وسلم كان مثالاً في التسامح وحسن التعامل مع الجميع، فقد كانت تلك الزيارة بين المسلمين والمسيحيين مثالًا على العيش المشترك، وتعزيز العلاقات الإنسانية القائمة على الاحترام المتبادل والمودة، يجب أن نتعلم من هذا الموقف العظيم ونسعى إلى بناء مجتمع يسوده التعاون والمحبة بين جميع فئات المجتمع.

ودعا إلى ضرورة فهم معاني الكلمات والألقاب بشكل صحيح، مؤكدًا أن الأديان والمعتقدات يجب أن تكون سببًا في تعزيز الوحدة والسلام بين الناس.